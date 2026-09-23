همزمان با آغاز نشست سالانه رهبران جهان در سازمان ملل، تدابیر امنیتی در اطراف مقر این سازمان در نیویورک افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - در نخستین روز برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل، تدابیر امنیتی در اطراف مقر این سازمان در نیویورک افزایش یافت و شناسایی یک بسته مشکوک نیز به آشفتگی و اختلال در تردد در منطقه دامن زد.

برای نخستین بار، ظاهراً در واکنش به افزایش تهدیدها، نیرو‌های امنیتی سازمان ملل از همه کارکنان و دیپلمات‌های رده پایین‌تر خواستند وسایل خود را برای بازرسی از دستگاه‌های اسکن عبور دهند.

با این حال، تنها دو دستگاه اسکن برای صد‌ها نفری که بین ساعت ۸ تا ۹ صبح از ورودی کارکنان وارد ساختمان می‌شدند وجود داشت و این مسئله موجب ایجاد صف‌های طولانی و تأخیر شد.

کاروان‌های حامل روسای جمهور، نخست‌وزیران و سران نیز در خیابان‌های اطراف اولویت تردد داشتند و آمد و شد در بسیاری از نقاط متوقف شد. خیابان «فرست اَونیو» در کنار مجموعه سازمان ملل نیز به روی تردد عادی خودرو‌ها بسته شد و فقط کاروان‌های رسمی اجازه عبور داشتند.

در ادامه، پلیس خیابان «ثرد اَونیو» را نیز پس از دریافت گزارش یک بسته مشکوک در بعدازظهر سه‌شنبه بست. پلیس اعلام کرد حدود ساعت ۳ بعدازظهر گزارشی درباره یک بسته مشکوک در نزدیکی خیابان ۴۳ شرقی و خیابان ثرد اَونیو دریافت کرده و نیرو‌های خنثی‌سازی بمب و مأموران دیگر را به محل اعزام کرده است.

با این حال، پلیس اعلام کرد این شیء در نهایت بی‌خطر بوده است.

منبع: آسوشیتدپرس

برچسب ها: سازمان ملل ، مجمع عمومی
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