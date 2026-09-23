خورشید پس از ثبت طولانی‌ترین دوره عدم فعالیت شراره‌های خورشیدی از سال ۲۰۲۱ تاکنون، شروع به بازیابی فعالیت خود کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- موسسه تحقیقات فضایی آکادمی علوم روسیه اعلام کرد که خورشید پس از ثبت طولانی‌ترین دوره عدم فعالیت شراره‌های خورشیدی از سال ۲۰۲۱ تاکنون، شروع به بازیابی فعالیت خود کرده است.

در گزارش این موسسه آمده است: «در ۱۹ سپتامبر، پس از یک وقفه شش‌روزه در وقوع شراره‌های خورشیدی کلاس C یا بالاتر، شراره‌ای از کلاس C۳.۳ رخ داد و به دوره نسبی خاموشی خورشید که از ۱۳ تا ۱۸ سپتامبر ادامه داشت، پایان داد. این طولانی‌ترین وقفه در فعالیت خورشیدی ثبت‌شده از سال ۲۰۲۱ بود.»

این گزارش خاطرنشان می‌کند که از ۱۹ سپتامبر، فعالیت شراره‌های خورشیدی در سطحی متوسط ​​باقی مانده و تهدید جدی برای زمین ایجاد نمی‌کند.

کارشناسان اشاره می‌کنند که ماهیت غیرعادی این وقفه عمدتاً ناشی از آن است که این رویداد در مرحله‌ای نسبتاً فعال از چرخه خورشیدی —یعنی حدود دو سال پس از اوج چرخه— رخ داده است. در نتیجه، این وضعیت غیرمعمول به نظر می‌رسد و نشان‌دهنده کاهش فعالیت خورشیدی است.

شراره‌های خورشیدی بر اساس شدت تابش پرتو‌های ایکس خود به پنج کلاس طبقه‌بندی می‌شوند: A، B، C، M و X. کلاس A نشان‌دهنده کمترین شدت (۱۰ نانووات بر متر مربع در مدار زمین) است و شدت آن با هر کلاس بعدی، ده برابر افزایش می‌یابد.

این شراره‌ها می‌توانند موجب بروز طوفان‌های مغناطیسی شوند که قادر به مختل کردن شبکه‌های برق، تأثیرگذاری بر الگو‌های مهاجرت پرندگان و حیوانات و همچنین ایجاد اختلال در سیستم‌های ارتباطی و ناوبری زمینی هستند. شدت این طوفان‌ها بر اساس میزان اختلال در میدان مغناطیسی زمین در پنج سطح طبقه‌بندی می‌شود که از G۱ (ضعیف) تا G۵ (بسیار شدید) متغیر است.

منبع: تاس (TASS)

برچسب ها: شراره های خورشید ، خورشید ، فعالیت خورشید
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