پاکستان رئیس پیشین دانشگاه دفاع ملی خود را به‌عنوان نخستین دبیرکل پیمان دفاعی مشترک با عربستان و ترکیه منصوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پاکستان امروز (چهارشنبه) سرلشکر بازنشسته «نعمان محمود» را به‌عنوان نخستین دبیرکل پیمان دفاعی مکه منصوب کرد.

وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که این مقام ریاست دبیرخانه عمومی ائتلاف نظامی مذکور را در ریاض بر عهده خواهد داشت.

نعمان محمود از از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ ریاست دانشگاه دفاع ملی پاکستان در اسلام‌آباد را بر عهده داشت. 

توافق دفاعی مشترک مکه، پیمانی سه‌جانبه میان عربستان، ترکیه و پاکستان است که با هدف تقویت همکاری‌های دفاعی میان سه کشور شکل گرفته است. 

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان و شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان اواسط تابستان امسال این توافق را امضا کردند. 

بر اساس این پیمان، حمله به هر یک از کشور‌های عضو، حمله به تمامی اعضا تلقی خواهد شد و سه کشور متعهد به تقویت بازدارندگی و همکاری دفاعی مشترک هستند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: پاکستان ، ائتلاف نظامی ، عربستان و ترکیه
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