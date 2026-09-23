باشگاه خبرنگاران جوان - محمد خداپرست روز چهارشنبه در کارگاه آموزشی_ترویجی حفاظت مشارکتی خرس قهوهای اظهار کرد: حدود ۵۰ درصد خسارات پرداخت شده مربوط به جبران خسارات وارده از تعارض خرس قهوهای به محیطهای روستایی و محلی در شهرستان مشگین شهر بوده است.
وی ادامه داد: تعارض اقتصادی با جوامع محلی و تعارض رفتاری با کوهنوردان و گردشگران به عنوان دو گونه اصلی تعارضات ناشی از زندگی خرس قهوهای در دامنههای سبلان ثبت شده است.
وی تصریح کرد: خرس قهوهای نقش حیاتی در حفظ تعادل زیست بوم سبلان دارد و آسیب به این گونه، تعادل اکوسیستم را به مخاطره میاندازد.
خداپرست بیان کرد: رویکرد اصلی برنامه مشارکت فعال کلیه ذینفعان، تغییر رفتار انسان بر اساس تئوری رفتار برنامهریزیشده و اولویت دادن به پیشگیری غیرکشنده بهجای حذف یا جابهجایی حیوان است.
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با تاکید بر اهمیت راهبردی خرس قهوهای بهعنوان گونه چتر و رأس حیات وحش اکوسیستم سبلان افزود: این گونه در حفظ تعادل زیستبوم نقش حیاتی دارد و آسیب به آن تعادل کل زیستبوم را به مخاطره میاندازد.
خداپرست بر تعهد دستگاههای مسئول به رویکرد علمی، مشارکتی و غیرتهاجمی بهمنظور حفاظت میراث طبیعی استان و تأمین امنیت معیشت جوامع محلی تأکید کرد.
این کارگاه آموزشی ترویجی با محوریت برنامه حفاظت مشارکتی خرس قهوهای بر پایه مدلهای اکولوژیکی ـ اجتماعی و در راستای تقویت رویکرد علمی، مشارکتی و غیرتهاجمی در مدیریت تعارضات انسان و حیاتوحش برگزار شد.
در سالهای اخیر تغذیه دستی خرس قهوهای از سوی برخی گردشگران و کوهپیمایان در دامنهها و قله سبلان، سبب نزدیکی این گونه جانوری به چادرها و محلهای اتراق کوهنوردان و ورود به محدوده روستاها شده است.
استان اردبیل در شمال غرب ایران واقع شده و سبلان به عنوان دومین کوه مرتفع کشور در این استان جا گرفته و خرس قهوهای از گونههای بارز حیات وحش آن است.