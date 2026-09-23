باشگاه خبرنگاران جوان - سید جمال الدین طباطبایی اظهار داشت: با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان یزد، یک محموله شامل ۲۵۰۰ دستگاه استخراج رمز ارز شناسایی و کشف شد.
طباطبایی افزود: ارزش تقریبی دستگاههای کشفشده بیش از ۷ هزار میلیارد ریال برآورد شده و در این رابطه چهار نفر با دستور قضایی بازداشت شدهاند.
وی تصریح کرد: بررسیها برای شناسایی ابعاد مختلف این فعالیت و نحوه ورود و توزیع دستگاههای قاچاق ادامه دارد و پرونده در چارچوب مقررات قانونی رسیدگی خواهد شد.
طباطبایی با اشاره به فعالیت دستگاههای استخراج رمز ارز، به شهروندان توصیه کرد پیش از خرید، نگهداری یا استفاده از ماینر (دستگاه استخراج رمز ارز)، از ضوابط و مقررات قانونی مربوط به این دستگاهها و نحوه تأمین و مصرف برق آنها اطلاع کافی کسب کنند.
وی خاطرنشان کرد: استفاده یا نگهداری غیرمجاز از دستگاههای استخراج رمز ارز میتواند تبعات قانونی داشته باشد و شهروندان باید از فعالیتهای خارج از چارچوب مقررات خودداری کنند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تفت تأکید کرد: دستگاه قضایی در چارچوب قانون با قاچاق سازمانیافته و فعالیتهای غیرمجاز در حوزه استخراج رمزارز برخورد خواهد کرد.