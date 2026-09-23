باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه از سیاست‌های مهاجرتی دولت کانادا انتقاد کرد و گفت آنچه وی «تسلط لیبرال‌ها» بر این کشور خواند، «بسیار بد» تمام خواهد شد.

ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «کانادا با اجازه دادن به ورود میلیون‌ها نفر به این کشور، عملاً بدون بررسی و ارزیابی کافی، در حال نابود کردن خود است؛ افرادی که مشکلاتی ایجاد می‌کنند که به‌زودی کنترل آنها بسیار دشوار خواهد شد.»

او افزود: «این یک تسلط لیبرال‌هاست که بسیار بد تمام خواهد شد. آثار آن همین حالا در آمار‌ها دیده می‌شود؛ بیکاری بالا.»

ترامپ پیش‌تر نیز بار‌ها از مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا و رهبر حزب لیبرال این کشور، درباره موضوعات مختلف از جمله اختلافات تجاری و تعرفه‌ها انتقاد کرده است.

منبع: آناتولی