روبیو ضمن تهدید به ازسرگیری عملیات نظامی آمریکا، گفت دستیابی به توافق صلح با ایران به زمان و تلاش مستمر نیاز دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در جریان گفت‌و‌گو با خبرنگاران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل مدعی شد که ایران صبح امروز (چهارشنبه) به کشتی‌های تجاری شلیک کرده است. 

روبیو در ادامه، به رویکرد تهدید آمریکا بازگشت و مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گزینه‌های مختلفی در اختیار دارد که از میان آنها می‌توان به ازسرگیری عملیات نظامی اشاره کرد.

در همین حال، وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد اگر دو طرف بخواهند به توافق صلح برسند، این روند به «تلاش جدی و مستمر در یک بازه زمانی» نیاز خواهد داشت.

روبیو همچنین برای توجیه تجاوزگری آمریکا در سراسر جهان، گفت که نظام بین‌المللی «کارایی خود را از دست داده» و در حال حاضر قادر به حل «تقریباً هیچ» مسئله‌ای نیست.

او افزود که وجود یک نظام بین‌المللی کارآمد «بسیار خوب» خواهد بود، اما «آمریکا هرگز نظم بین‌المللی را بر منافع خود مقدم نخواهد دانست».

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: مارکو روبیو ، مجمع عمومی سازمان ملل ، توافق صلح
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تبادل نظر
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۱۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۲ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
هر وقتی امریکایی ها می گویند صلح منظورشان تسلیم است. غربگراهای داخلی هم همین طور.
۲
۳
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United States of America
ناشناس
۲۲:۴۰ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
وزیر خارجه امریکا به زودی شما و ترامپ را ترور می کنیم
۲
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۳ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
منظور از توافق تسلیم ایران هست این ارزو را به گور میبرین شکسا خورده منزوی میخواد برای ما تعیین تکلیف کنه
۲
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۷ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
بازم دیپلمات های ما امید به مذاکره دارند ؟؟
صریحاً گزینه حمله نظامی را اعلام می‌کند.
آمریکا واسرائیل و متحدانشان با لفاظی و وقت کُشی در فکر حملات مجدد هستند .
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۰ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
گور بابای خودت و گزینه هات
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۸ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
گزینه 4 هیچکدام
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۰ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
هیچ پخی نیستید
۱
۲
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