روبیو ضمن تهدید به ازسرگیری عملیات نظامی آمریکا، گفت دستیابی به توافق صلح با ایران به زمان و تلاش مستمر نیاز دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در جریان گفت‌و‌گو با خبرنگاران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل مدعی شد که ایران صبح امروز (چهارشنبه) به کشتی‌های تجاری شلیک کرده است.

روبیو در ادامه، به رویکرد تهدید آمریکا بازگشت و مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گزینه‌های مختلفی در اختیار دارد که از میان آنها می‌توان به ازسرگیری عملیات نظامی اشاره کرد.

در همین حال، وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد اگر دو طرف بخواهند به توافق صلح برسند، این روند به «تلاش جدی و مستمر در یک بازه زمانی» نیاز خواهد داشت.

روبیو همچنین برای توجیه تجاوزگری آمریکا در سراسر جهان، گفت که نظام بین‌المللی «کارایی خود را از دست داده» و در حال حاضر قادر به حل «تقریباً هیچ» مسئله‌ای نیست.

او افزود که وجود یک نظام بین‌المللی کارآمد «بسیار خوب» خواهد بود، اما «آمریکا هرگز نظم بین‌المللی را بر منافع خود مقدم نخواهد دانست».

منبع: بریکینگ نیوز