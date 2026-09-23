باشگاه خبرنگاران جوان - سعید عوض‌پور، در این خصوص اظهار کرد: در پی وقوع آتش‌سوزی در ارتفاعات نایاب و جیمه، دستور اعزام نیرو‌های اطفای حریق و بررسی علت و عوامل وقوع آتش‌سوزی صادر شد.

بنا بر اعلام دادگستری کل خوزستان در روز اول مهرماه، وی افزود: در پی این دستور، نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی با همراهی جوامع محلی و گروه‌های محیط‌زیستی در محل حاضر شده و پس از ساعت‌ها تلاش، حریق را مهار کردند.

عوض‌پور گفت: با توجه به صعب‌العبور بودن منطقه و وزش شدید باد، عملیات اطفا و خنک‌سازی نقاط مشتعل با دشواری همراه بود. پس از مهار آتش، تحقیقات برای شناسایی عامل یا عاملان آغاز شد و در این رابطه یک نفر بازداشت و پس از صدور قرار تأمین کیفری متناسب، روانه زندان شد.

وی بیان کرد: تحقیقات برای شناسایی دیگر عوامل احتمالی همچنان ادامه دارد.