باشگاه خبرنگاران جوان - سعید عوضپور، در این خصوص اظهار کرد: در پی وقوع آتشسوزی در ارتفاعات نایاب و جیمه، دستور اعزام نیروهای اطفای حریق و بررسی علت و عوامل وقوع آتشسوزی صادر شد.
بنا بر اعلام دادگستری کل خوزستان در روز اول مهرماه، وی افزود: در پی این دستور، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی با همراهی جوامع محلی و گروههای محیطزیستی در محل حاضر شده و پس از ساعتها تلاش، حریق را مهار کردند.
عوضپور گفت: با توجه به صعبالعبور بودن منطقه و وزش شدید باد، عملیات اطفا و خنکسازی نقاط مشتعل با دشواری همراه بود. پس از مهار آتش، تحقیقات برای شناسایی عامل یا عاملان آغاز شد و در این رابطه یک نفر بازداشت و پس از صدور قرار تأمین کیفری متناسب، روانه زندان شد.
وی بیان کرد: تحقیقات برای شناسایی دیگر عوامل احتمالی همچنان ادامه دارد.