باشگاه خبرنگاران جوان - ستاد خبری بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت اعلام کرد، همزمان با هفته دفاع مقدس، یادواره تئاتر خیابانی «روایت حماسه» از ۳۱ شهریور تا ۸ مهر ۱۴۰۵ با هدف گرامیداشت یاد و خاطره دلاورمردی‌های دوران هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و ترویج فرهنگ مقاومت از طریق هنر نمایش‌های خیابانی، در شهرهای مختلف کشور در حال اجراست.

این یادواره در تلاش است تا با بهره‌گیری از ظرفیت اجراهای محیطی، پیوند میان مضامین حماسی و مخاطبان عمومی را در فضای باز شهرها تقویت کرده و بستری برای نمایش خلاقیت هنرمندان تئاتر خیابانی در سراسر کشور فراهم آورد.

۶۴ اثر نمایشی از ۲۶ استان کشور در این رویداد حضور دارند که فهرست آن‌ها به شرح زیر است:



نمایش «دوی استقامت» به کارگردانی زهرا فرضعلی‌زاده از استان اردبیل - شهر خلخال

نمایش «به کدامین گناه» به کارگردانی عاطفه نقوی از استان اصفهان - شهر اصفهان

نمایش «کاوه اصفهانی» به کارگردانی محمد کراچیان از استان اصفهان - شهر اصفهان

نمایش «ضربان» به کارگردانی سعید یزدانی از استان اصفهان - شهر اصفهان

نمایش «شیرک منهای دو» به کارگردانی آدینه رحیم‌نژاد از استان اصفهان - شهر اصفهان

نمایش «خانم اجازه ما» به کارگردانی مریم دوستی ایرانی از استان اصفهان - شهر اصفهان

نمایش «چند حرامزاده در یک تن» به کارگردانی محمد رادمهر از استان اصفهان - شهر اصفهان

نمایش «برای خودم دار می‌بافم» به کارگردانی فاطمه کراچیان از استان اصفهان - شهر اصفهان

نمایش «پایان سکوت کاشی‌ها» به کارگردانی علیرضا شمس از استان اصفهان - شهر اصفهان

نمایش «لاشخوران ساکت» به کارگردانی فرهاد قانعی‌فر از استان اصفهان - شهر اصفهان

نمایش «گمشده» به کارگردانی محمد صالح آهنگر از استان البرز - شهر کرج

نمایش «بخاطر یوسف» به کارگردانی مهدی فتحی از استان البرز - شهر نظرآباد

نمایش «ما کودکان این سرزمینیم» به کارگردانی مریم رضازاده از استان البرز - شهر نظرآباد

نمایش «گوشه دلم کفتر پر می‌زنه» به کارگردانی حمیدرضا ارجمندی از استان ایلام - شهر ایلام

نمایش «از غزه تا میناب» به کارگردانی رضا محمدخانی از استان آذربایجان غربی - شهر ارومیه

نمایش «به وقت میناب ۱۰:۳۰» به کارگردانی علیرضا قاسمی از استان آذربایجان شرقی - شهر بناب

نمایش «به تهران خوش آمدید» به کارگردانی محمد یوسفی‌زاده از استان آذربایجان شرقی - شهر مرند

نمایش «آنچه تو می‌دانی» به کارگردانی یاسر رستمی از استان آذربایجان غربی - شهر ارومیه

نمایش «طبق» به کارگردانی داوود قیزقلعه‌لوی اقدام از استان آذربایجان غربی - شهر خوی

نمایش «آن شب که بارون اومد» به کارگردانی مریم عبدی از استان ایلام - شهر ایلام

نمایش «وطن تنم» به کارگردانی زینب محمدی از استان بوشهر - شهر بوشهر

نمایش «دوازده روزه عاشقی» به کارگردانی کاظم ارجمندنیا از استان بوشهر - شهر بوشهر

نمایش «نقل مقاومت جنوب» به کارگردانی عبدالرضا محمدی‌نژاد از استان بوشهر - شهر گناوه

نمایش «علی» به کارگردانی اکبر قهرمانی از استان تهران - شهر تهران

نمایش «آواره در آوار جنگ» به کارگردانی سامان «مسلم» شکیبا‌فرد از استان تهران - شهر تهران

نمایش «آخرین نبرد» به کارگردانی طاهره بهرامی نهادفر از استان تهران - شهر تهران

نمایش «ختم دل آشوبه‌ها» به کارگردانی نسا بخشی از استان تهران - شهر تهران

نمایش «نسخه خوان» به کارگردانی مجید خسروان از استان تهران - شهر تهران

نمایش «گرگ و میش» به کارگردانی بیژن مرادی از استان تهران - شهر تهران

نمایش «رویا صورتی تسنیم» به کارگردانی حسین نادری از استان تهران - شهر تهران

نمایش «ساعات ملاقات» به کارگردانی مرتضی وکیلیان از استان تهران - شهر تهران

نمایش «تنگه‌ای که تنگه» به کارگردانی مجتبی لاله‌زاری از استان تهران - شهر تهران (مهمان)



نمایش «بازی کلمات» به کارگردانی احسان محمدیان از استان خراسان جنوبی - شهر بیرجند

نمایش «آخرین نبرد» به کارگردانی حمید عابدی از استان خراسان رضوی - شهر قوچان

نمایش «به دنبال سردار» به کارگردانی محمدرضا زنگنه از استان خراسان رضوی - شهر تربت حیدریه

نمایش «تنها مثل یک نفر» به کارگردانی علی گلستانی از استان خراسان رضوی - شهر قوچان

نمایش «ایستادن» به کارگردانی مهدی کشمیری از استان خراسان شمالی - شهر بجنورد

نمایش «به رنگ ارغوان» به کارگردانی مهدی فخرایی از استان خراسان شمالی - شهر جاجرم

نمایش «خط باریک قرمز» به کارگردانی یحیی باوی از استان خوزستان - بندر ماهشهر

نمایش «کتونی» به کارگردانی بهنام کاوه از استان خوزستان - شهر آبادان

نمایش «صدای انفجار» به کارگردانی احمد صیدال تدوئی از استان خوزستان - شهر باغ‌ملک

نمایش «شجره طیبه» به کارگردانی پژمان مهراب‌پور از استان خوزستان - شهر خرمشهر

نمایش «طالع طلا» به کارگردانی فرشته جعفری از استان زنجان - شهر زنجان

نمایش «حبیب» به کارگردانی ندا حبیبی از استان سیستان و بلوچستان - شهر زاهدان

نمایش «سه کاف» به کارگردانی روح‌الله کیخا شهری از استان سیستان و بلوچستان - شهر زاهدان

نمایش «موشک صورتی» به کارگردانی سیده بهار امامی از استان فارس - شهر فال

نمایش «رطب» به کارگردانی سید مصطفی مقیمی از استان قم - شهر قم

نمایش «پرچمدار» به کارگردانی مختار محمدی از استان کردستان - شهر مریوان

نمایش «ناوچه دنا» به کارگردانی مهدیه «مینا» اخوان از استان کرمان - شهر کرمان

نمایش «پرندگان درختان زیتون» به کارگردانی روح‌الله آریس از استان کرمان - شهر کرمان

نمایش «من...تو...او...ما» به کارگردانی احسان زین‌الدینی از استان کرمانشاه - شهر کرمانشاه

نمایش «او پهلوانه اکبره» به کارگردانی هاجر جمور از استان کرمانشاه - شهر کرمانشاه

نمایش «در رو باز بذار مادر… میام» به کارگردانی حسن رجب‌پورکماسی از استان گلستان - شهر گرگان

نمایش «دُرِ غلطان» به کارگردانی امیر امینی از استان گیلان - شهر لاهیجان

نمایش «برنو» به کارگردانی حسام شریعت‌مداری از استان لرستان - شهر بروجرد

نمایش «به تهران خوش آمدید» به کارگردانی ایوب ماسوری از استان لرستان - شهر خرم‌آباد

نمایش «میانِ آتش و خاکستر» به کارگردانی آتنا فارسیجانی از استان مرکزی - شهر اراک

نمایش «مرغ عروسی و عزا» به کارگردانی ایمان امیراحمدی از استان مرکزی - شهر محلات

نمایش «کوچکتر از نخل به بلندای آسمان» به کارگردانی ایوب رحیمی از استان هرمزگان - شهر میناب

نمایش «آدم آدم نیست» به کارگردانی فواد ابراهیمیان از استان همدان - شهر همدان

نمایش «یادگاری برای پسرم» به کارگردانی مهدی حبیبی از استان همدان - شهر ملایر

نمایش «ضایعات جنگی» به کارگردانی نیما میرزایی از استان همدان - شهر همدان

نمایش «خدمات پس از مرگ» به کارگردانی صالح رشیدپور از استان یزد - شهر یزد

نمایش «مدرسه‌ی همه ما» به کارگردانی رضوان پارسا از استان یزد - شهر یزد

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و تا پاییز ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.