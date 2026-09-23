دو خلبان پس از خروج اضطراری از یک هواپیمای آموزشی نظامی انگلیس که روز چهارشنبه در ولز سقوط کرد، دچار جراحات جزئی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دو خلبان پس از خروج اضطراری از یک هواپیمای آموزشی نظامی انگلیس که روز چهارشنبه در نزدیکی جزیره آنگلسی در ولز سقوط کرد، دچار جراحات جزئی شدند.

پلیس شمال ولز اعلام کرد این دو خلبان در پی حادثه تحت درمان قرار دارند و جراحات آنها جزئی ارزیابی شده است. پلیس همچنین گفت تاکنون گزارشی از خسارت یا مجروح شدن افراد دیگر در این حادثه دریافت نشده است.

سخنگوی نیروی هوایی سلطنتی انگلیس نیز اعلام کرد: «حادثه‌ای برای یک فروند هواپیمای تی۲ هاوک نیروی هوایی سلطنتی که از پایگاه هوایی ولی به پرواز درآمده بود، در نزدیکی آنگلسی رخ داد. تحقیقات درباره این حادثه آغاز شده است و در حال حاضر توضیح بیشتری ارائه نخواهیم کرد.»

منبع: رویترز

برچسب ها: سقوط هواپیما ، هواپیمای نظامی
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