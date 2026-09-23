باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - محمدحسین واحدیان با اشاره به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید اظهار داشت: بازگشایی مدارس و حضور دوباره دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی، یکی از رویداد‌های مهم شهری است که افزایش تردد در معابر و ضرورت ارائه خدمات مضاعف از سوی مجموعه مدیریت شهری را به همراه دارد؛ از این‌رو شهرداری شهرکرد برنامه‌ریزی لازم برای استقبال از مهر را انجام داده است.

وی افزود: در حوزه خدمات شهری، عملیات نظافت، شست‌وشو و پاکسازی مدارس و فضا‌های پیرامونی آنها انجام و بیش از ۴۰ مدرسه در سطح شهر نظافت و شستشو شد تا محیطی پاکیزه و مناسب برای آغاز فعالیت مراکز آموزشی فراهم شود.

شهردار شهرکرد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ترافیکی بیان کرد: همزمان با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس، خط‌کشی و ساماندهی معابر پرتردد، به‌ویژه مسیر‌های منتهی به مراکز آموزشی انجام شد و در این راستا ۱۵۰۰ مترمربع خط‌کشی دوجزیی معابر با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد تومان اجرا شد.

واحدیان ادامه داد: همچنین عملیات خط‌کشی محوری معابر به طول ۳۰ کیلومتر با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان صورت گرفت تا ضمن ارتقای نظم و ایمنی تردد، شرایط مناسب‌تری برای عبور و مرور در روز‌های ابتدایی سال تحصیلی فراهم شود.

وی افزود: زمان‌بندی چراغ‌های راهنمایی و رانندگی نیز با هماهنگی پلیس راهور مورد بازبینی و تنظیم قرار گرفت تا با توجه به افزایش حجم تردد در ساعات آغاز و پایان فعالیت مدارس، مدیریت جریان ترافیک با دقت بیشتری انجام شود.

شهردار شهرکرد با اشاره به افزایش استفاده از حمل‌ونقل عمومی در ایام بازگشایی مدارس گفت: آماده‌سازی و تقویت ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی نیز با جدیت دنبال شده است تا خدمات‌رسانی به دانش‌آموزان، خانواده‌ها و سایر شهروندان با کیفیت و نظم بیشتری انجام شود.

واحدیان همچنین از پیش‌بینی تمهیدات ویژه ایمنی و آتش‌نشانی خبر داد و گفت: ۱۰ اکیپ آتش‌نشانی در برخی مدارس و معابر پرتردد مستقر شد تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، امکان واکنش سریع و ارائه خدمات امدادی فراهم باشد.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد فضای شهری بانشاط در آستانه مهرماه تصریح کرد: توجه به فضای سبز، گل‌کاری و آماده‌سازی محیط‌های شهری نیز در برنامه استقبال از سال تحصیلی جدید قرار گرفته و تلاش می‌شود سیمای شهر در مسیر‌های پرتردد و محدوده مدارس، شاداب و مناسب‌تر از گذشته باشد.

شهردار شهرکرد فضاسازی شهری را یکی دیگر از برنامه‌های شهرداری برای استقبال از مهر عنوان کرد و افزود: در این راستا مجموعه‌ای از اقدامات فرهنگی و هویتی در سطح شهر اجرا شده و بیش از ۲۵۰۰ مترمربع دیوارنگاری با محوریت موضوعات فرهنگی، هویتی، ایثار و ارزش‌های اجتماعی در نقاط مختلف شهر به اجرا درآمده است.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده با هدف ایجاد شهری آماده، ایمن، پاکیزه و بانشاط برای آغاز سال تحصیلی جدید صورت گرفته و بخش‌های مختلف شهرداری در تلاش هستند تا همزمان با بازگشایی مدارس، خدمات شهری با کیفیت و آمادگی بیشتری در اختیار شهروندان قرار گیرد.

واحدیان گفت: امیدواریم با همکاری شهروندان، خانواده‌ها، مدارس و دستگاه‌های مرتبط، روز‌های آغازین سال تحصیلی با آرامش، نظم و نشاط بیشتری سپری شود و دانش‌آموزان شهرکرد سال تحصیلی جدید را در فضایی شایسته و مطلوب آغاز کنند.