جدول زمان‌بندی اجراهای بخش «مسابقه تئاتر صحنه‌ای» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جدول زمان‌بندی اجرای آثار راه‌یافته به بخش «مسابقه تئاتر صحنه‌ای» بیستمین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت اعلام شد و بر این اساس، گروه‌های نمایشی منتخب از تاریخ اول مهر تا پانزدهم آبان‌ در سالن‌ها و تماشاخانه‌های شهرهای مختلف کشور روی صحنه خواهند رفت.

بر اساس جدول منتشرشده، برنامه زمان‌بندی و مکان اجرای آثار این بخش به شرح زیر است:

«نفس‌گیر»، نویسنده و کارگردان: رضا فقیهی، ۱ تا ۱۵ مهر، ساعت ۱۹، تهران، سالن اصلی تئاتر مولوی

«زن، اسب، تفنگ»، نویسنده: مهدی ایروانی، کارگردان: پویان عطایی، ۲ تا ۱۶ مهر، ساعت ۱۹:۳۰، اصفهان، تماشاخانه ماه حوزه هنری

«باقی بقای بالی»، نویسنده و کارگردان: محمدرضا شاه‌مردی، ۴ تا ۱۲ مهر، ساعت ۱۸:۴۵، قم، سالن اصلی تالار فرهنگ و هنر

«زنگ دوم: تاماهوک»، نویسنده: آسیه سلطانی‌نژاد و فرزاد باقری، کارگردان: آسیه سلطانی‌نژاد، ۵ تا ۲۰ مهر، ساعت ۱۷:۳۰، کرمان، سالن تخصصی تئاتر در تالار هنر

«آخرین تاریان»، نویسنده: خسرو امیری، کارگردان: ارمیا رحمانی‌فرد، ۶ تا ۱۵ مهر، ساعت ۱۹، شهرکرد، سالن بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس

«قبولی اسفند»، نویسنده و کارگردان: حسن سبحانی، ۸ تا ۱۹ مهر، ساعت ۱۹:۳۰، میناب، تماشاخانه زنده‌یاد ابراهیم زارعی

«آذروتیر»، نویسنده و کارگردان: مجید کاظم‌زاده مژدهی، ۱۰ تا ۲۲ مهر، ساعت ۱۹، رشت، مجتمع خاتم‌الانبیاء، نگارخانه مارلیک

«تن در تن ایران»، نویسنده و کارگردان: علی پیمان، ۱۰ تا ۲۶ مهر، ساعت ۱۸:۳۰، تهران، سالن اصلی تئاتر مولوی

«ظهور پوتین»، نویسنده و کارگردان: کوروش سلمانی دهبارز، ۱۱ تا ۲۲ مهر، دو سانس: ساعت ۱۹ و ۲۱، بندرعباس، پلاتو آفتاب

«اوخان»، نویسنده و کارگردان: مهرداد بخشی، ۱۱ تا ۲۴ مهر، ساعت ۱۸، رشت، تماشاخانه نارون

«فروشی نیست»، نویسنده و کارگردان: ندا قربانیان، ۱۲ تا ۲۷ مهر، ساعت ۱۹، کرج، تئاتر شهر کرج، سالن استاد فتحعلی‌بیگی

«سوم روز»، نویسنده: شهرام پورعسکر و علی عباسیه، کارگردان: حسین کارگر، ۱۵ تا ۲۵ مهر، ساعت ۱۹، بندر ماهشهر، سالن امین کاکولی اداره ارشاد

«سفینه‌ی غزل»، نویسنده: خسرو امیری، کارگردان: داود پارسا، ۱۷ تا ۲۷ مهر، ساعت ۱۹، گچساران، سالن شهید مندلی‌زاده

«ضربه آزاد»، نویسنده و کارگردان: مسعود احمدی، ۱۸ مهر تا ۳ آبان، ساعت ۱۹، شیراز، سالن استاد تارخ

«خون به پا خواهد شد»، نویسنده و کارگردان: محمدرضا تفرشی، ۲۱مهر تا ۶ آبان، ساعت ۱۸، تهران، سالن اصلی تئاتر مولوی

«خیلی وقته منتظرت بودم»، نویسنده: ندا ثابتی، کارگردان: سعید نوروزی، ۲۱ مهر تا ۳۰ آبان، دو سانس: ساعت ۱۸ و ۲۱، کرمانشاه، تماشاخانه کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر

«موج آخر»، نویسنده و کارگردان: شهرام سلطانی، ۲۳ مهر تا ۵ آبان، ساعت ۱۸:۳۰، اراک، سالن بلک‌باکس تئاتر شهر

«آخرین تاریان»، نویسنده: خسرو امیری، کارگردان: سعید موذنی، ۱ تا ۱۵ آبان، ساعت ۱۸، اصفهان، تالار هنر

«بی‌نام»، نویسنده: علی میرزاعمادی، کارگردان: ویدا موسوی، ۱ تا ۱۵ آبان، ساعت ۲۰، اصفهان، تماشاخانه ماه حوزه هنری

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و تا پاییز ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.

منبع: ستاد  جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت

برچسب ها: جشنواره تئاتر مقاومت ، جشنواره بین‌المللی
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