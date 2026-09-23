رئیس جمهور روسیه مشارکت بالا در انتخابات پارلمانی و پیروزی حزب حاکم را نشانه حمایت مردم از سیاست‌های دولت و تمایل برای ادامه جنگ با اوکراین دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به نتایج انتخابات پارلمانی این کشور، گفت که مشارکت بالای مردم در رای گیری نشان می‌دهد که روس‌ها از نیرو‌های مسلح خود که در اوکراین می‌جنگند و همچنین تلاش‌های دولت برای تأمین امنیت ملی حمایت می‌کنند.

پوتین که برای نخستین بار به‌طور علنی درباره نتایج انتخابات اظهارنظر می‌کرد، گفت: «این میزان مشارکت که حتی رکوردشکن است، نشان می‌دهد مردم روسیه از تلاش‌های ما برای تقویت کشور حمایت می‌کنند».

او در بخشی از سخنرانی تلویزیونی خود، مستقیماً خطاب به سربازان حاضر در خط مقدم گفت: «این رأی برای شماست. مردم به شما، به پیروزی ما، به شجاعت و قهرمانی شما باور دارند».

پوتین پیش از این، انتخابات ۱۸ تا ۲۰ سپتامبر (۲۷ تا ۲۹ شهریور) را به‌عنوان آزمونی برای سنجش حمایت عمومی از جنگ اوکراین و عزم مردم برای ادامه جنگ مطرح کرده بود.

نتایج که روز دوشنبه منتشر شد، نشان داد حزب حاکم «روسیه متحد» که مورد حمایت پوتین است، توانسته اکثریت قاطع خود را در پارلمان ملی حفظ کند. بر این اساس، حزب «روسیه متحد» قرار است ۳۵۵ کرسی، یعنی نزدیک به ۸۰ درصد از ۴۵۰ کرسی دومای روسیه را در اختیار بگیرد؛ رقمی که یک رکورد محسوب می‌شود.

در همین حال، کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه میزان مشارکت مردم را ۵۹.۳ درصد اعلام کرد.

منبع: العربیه

برچسب ها: ولادیمیر پوتین ، روسیه و اوکراین ، انتخابات روسیه
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