سرماخوردگی در شرایط خاصی می‌تواند خطرساز شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در فیلم زیر شهناز کارکن، پزشک و متخصص طب سنتی توضیح می‌دهد که سرماخوردگی چه زمانی خطرناک می‌شود و چه زمانی جای نگرانی ندارد و به علائمی اشاره می‌کند که در صورت مشاهده آنها، بهتر است بیماری را جدی‌تر بگیریم.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: طب سنتی ، طب ایرانی ، درمان بیماری
خبرهای مرتبط
آیا آنتی‌بیوتیک، درمانی برای سرماخوردگی است؟ + فیلم
چهار رکن اصلی طب سنتی را بشناسید + فیلم
لزوم هماهنگی غذا با مزاج افراد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ضرایب کنکور ۱۴۰۶ اعلام شد
تدارک گسترده وزارت آموزش و پرورش برای استقبال از ۱۶.۵ میلیون دانش‌آموز
نتایج نهایی آزمون جذب مهارت‌آموزان اعلام شد
«زنگ مهر» نواخته شد/ ورود بیش از ۱۶.۵ میلیون دانش‌آموز به مدارس
تمرکز دولت بر آموزش مهارت‌محور و ادغام مدارس استثنایی با مراکز فنی و حرفه‌ای
ارتباط دیابت با افزایش خطر ابتلا به انواع مختلف سرطان
هدررفت ۵۰ میلیاردی آب در بخش کشاورزی
معیار موفقیت یا شکست نظام تعلیم و تربیت، کیفیت آموزش کودکان استثنایی است
واردات ۷۰۰ هزار دز واکسن آنفولانزا به کشور در اواخر شهریور ماه
غربالگری استعداد بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نوآموز در سازمان آموزش و پرورش استثنایی
آخرین اخبار
ورزش و کاهش علائم پیش از قاعدگی + فیلم
راهکار‌های کنترل آلرژی‌های فصلی + فیلم
درمانی طبیعی برای مقابله با درد قاعدگی + فیلم
زمان تقریبی خطرساز شدن سرماخوردگی + فیلم
چگونگی تقویت سیستم ایمنی کودکان + فیلم
آیا آنتی‌بیوتیک، درمانی برای سرماخوردگی است؟ + فیلم
خورشید فعالیت خود را از سر گرفت
رونمایی Rollme از یک ساعت هوشمند جدید با مشخصات پیشرفته
تخصیص سهمیه ایثارگران به کنکوری‌های آسیب‌دیده از جنگ‌های تحمیلی اخیر
برای نخستین بار؛ شناسایی مستقیم سیگنال رادیویی از یک سیاره فراخورشیدی
کشف ارتباط میان خواب و سن بیولوژیکی انسان
کمپین دیجی‌کالا مهر برای اهدای لپ‌تاپ به دانش‌آموزان کم‌برخوردار
واردات ۷۰۰ هزار دز واکسن آنفولانزا به کشور در اواخر شهریور ماه
آشنایی با گوشی جدید وان‌پلاس
ضرورت فرهنگ سازی در مصرف منطقی دارو
اجرای قانون بهداشت‌کاران دهان و دندان، سیاست‌های پیشگیرانه وزارت بهداشت را تقویت می‌کند
اعلام تاریخ اعزام فضانوردان جدید روسی به ایستگاه فضایی
ارتباط دیابت با افزایش خطر ابتلا به انواع مختلف سرطان
تصویب ارائه تسهیلات ۱۵۰ همتی به صنعت سلامت
تامین و عرضه داروی مورد نیاز بازار کشور
هدررفت ۵۰ میلیاردی آب در بخش کشاورزی
ثبت «آیین بازگشایی مدارس» به‌عنوان میراث فرهنگی ناملموس کشور
ضرایب کنکور ۱۴۰۶ اعلام شد
نتایج نهایی آزمون جذب مهارت‌آموزان اعلام شد
معیار موفقیت یا شکست نظام تعلیم و تربیت، کیفیت آموزش کودکان استثنایی است
تمرکز دولت بر آموزش مهارت‌محور و ادغام مدارس استثنایی با مراکز فنی و حرفه‌ای
غربالگری استعداد بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نوآموز در سازمان آموزش و پرورش استثنایی
«زنگ مهر» نواخته شد/ ورود بیش از ۱۶.۵ میلیون دانش‌آموز به مدارس
تدارک گسترده وزارت آموزش و پرورش برای استقبال از ۱۶.۵ میلیون دانش‌آموز
قدردانی وزیر علوم از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها