وزرای خارجه آمریکا و روسیه روز چهارشنبه در نیویورک و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه در نیویورک و در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار کردند.

وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد لاوروف با روبیو در حاشیه هفته سطح بالای هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل دیدار کرده است. این مذاکرات بدون اظهارات اولیه برای رسانه‌ها آغاز شد و بنا بر گزارش رسانه‌ها، حدود ۵۰ دقیقه پشت در‌های بسته ادامه داشت.

این دیدار در شرایطی انجام شد که واشنگتن همچنان برای دستیابی به راه‌حلی برای جنگ روسیه و اوکراین تلاش می‌کند. مسکو اعلام کرده است همچنان از گفت‌و‌گو‌های صلح استقبال می‌کند، اما در حال حاضر شرایط لازم برای ورود به مسیر مذاکرات را فراهم نمی‌داند.

پیش از آغاز دیدار، خبرنگاران برای پرسیدن سؤال از دو مقام مقابل محل مذاکرات تجمع کرده بودند و پرسش‌های خود را مطرح می‌کردند. لاوروف نیز با چرخیدن به سمت خبرنگاران به زبان انگلیسی گفت: «چرا این‌قدر ساکت بودید؟»

لاوروف و روبیو آخرین بار دقیقاً دو ماه پیش، ۲۲ ژوئیه، در حاشیه نشست‌های مرتبط با آسه‌آن در مانیل دیدار کرده بودند.

انتظار می‌رفت در دیدار جدید، روابط دوجانبه و تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ اوکراین پس از دیدار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین بررسی شود.

زلنسکی پس از دیدار روز سه‌شنبه خود با ترامپ گفت اوکراین آماده برقراری آتش‌بس در حوزه انرژی است. او گفت: «اگر روس‌ها به زیرساخت‌های انرژی ما حمله نکنند، ما آماده آتش‌بس در حوزه انرژی هستیم.»

منبع: آناتولی

برچسب ها: سرگئی لاوروف ، مارکو روبیو
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