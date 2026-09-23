باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - ایمان محرابینیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی کشور، بهویژه آزادراههای قزوین ـ کرج ـ تهران و محورهای شمالی خبر داد.
محرابینیا با تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور گفت: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران در محدودههای کمالشهر و گلشهر سنگین است.
وی افزود: همچنین در آزادراه قزوین ـ کرج، حدفاصل کرمدره تا محمدشهر و مهرشهر تا گلشهر، ترافیک سنگین گزارش شده است.
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور ادامه داد: در آزادراه تهران ـ ساوه نیز در حدفاصل ساوه تا فیروزبهرام، ترافیک سنگین است.
محرابینیا با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور اظهار کرد: در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاهبیشه و در مسیر شمال به جنوب، حدفاصل ولیآباد تا سیاهبیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است.
وی گفت: در آزادراه تهران ـ شمال نیز در مسیر جنوب به شمال، محدوده تونل شماره ۱۸ و انتهای آزادراه با ترافیک سنگین مواجه است.
به گفته محرابینیا، در محور هراز در مسیر رفت و برگشت، محدوده سهراهی چلاو و در مسیر جنوب به شمال، محدودههای آباسک، رینه و گزنگ، ترافیک سنگین است.
وی افزود: در محور فیروزکوه نیز در مسیر جنوب به شمال، محدوده گیلاروند و پل سفید شاهد ترافیک سنگین هستیم.
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه پردیس در حدفاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره یک و محور قدیم تهران ـ بومهن در محدوده جاجرود خبر داد.
محرابینیا در عین حال اعلام کرد: تردد در آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت، محور فیروزکوه و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب روان است.
وی تأکید کرد: محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.