باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی مدعی شد که تهران در حال بررسی پاسخ آمریکا به پیشنهاد ایران برای پایان دادن به جنگ است.

به گفته این مقام، «در جریان مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا در روز سه‌شنبه، موضوعات بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی آمریکا مورد بحث قرار گرفت. اولویت‌های اصلی ایران، پایان دائمی خصومت‌ها و لغو محاصره دریایی آمریکا است. همچنان اختلافات قابل‌توجهی میان مواضع ایران و آمریکا وجود دارد، اما روند دیپلماتیک ادامه دارد».

پیش از این، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا دیدار دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی را «مهم» توصیف کرد. او به خبرنگاران در نیویورک گفت: «من نمی‌خواهم مذاکرات دیروز را به عنوان یک پیشرفت بزرگ توصیف کنم. اما حداقل یک گفت‌و‌گو وجود داشت.»

او در خلال صحبت‌های خود به رویکرد تهدیدآمیز آمریکا بازگشت و مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گزینه‌های مختلفی در اختیار دارد که از میان آنها می‌توان به ازسرگیری عملیات نظامی اشاره کرد.

در همین حال، وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد اگر دو طرف بخواهند به توافق صلح برسند، این روند به «تلاش جدی و مستمر در یک بازه زمانی» نیاز خواهد داشت.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران عصر امروز اعلام کرد که دور دیگری از مذاکرات میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی روز سه‌شنبه با میانجیگری قطر برگزار شده است.

بقائی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «روز گذشته، در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل و در ادامه گفت‌و‌گو‌های میانجیگری شده ایران و آمریکا، دور دیگری از تبادل پیام و شفاف‌سازی از طریق میانجی‌های قطری میان دو کشور انجام شد».

او افزود: «این روند حدود دو ساعت به طول انجامید و در جریان آن، مواضع و شروط ایران برای ازسرگیری دیپلماسی، به‌گونه‌ای که هیچ تردید یا ابهامی باقی نماند و هیچ طرفی بهانه یا دستاویزی برای اقدام نداشته باشد، به طرف آمریکایی منتقل شد».

منبع: رویترز