باشگاه خبرنگاران جوان - مهران قربانی، معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی، در جریان سیونهمین نشست کارگروه روندها و اقتصاد حملونقل کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا (UNECE/WP.۵) در ژنو، دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران را درباره توسعه کریدورهای حملونقلی و ارتقای کارایی شبکههای ترانزیتی را در پنل سطحبالای «اتصال مناطق؛ اولویتهای اتصالپذیری حملونقل بینالمللی و بینمنطقهای» این نشست تشریح کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موقعیت ایران در مسیر کریدور شمال–جنوب و مسیرهای شرقی–غربی، تأکید کرد که ایران موقعیت جغرافیایی خود را صرفاً یک مزیت نمیداند، بلکه آن را مسئولیتی برای فراهم کردن ترانزیت ایمن، کارآمد و پیوسته برای منطقه و فراتر از آن تلقی میکند.
وی تکمیل زیرساختهای راهبردی، از جمله راهآهن چابهار–زاهدان و حلقه مفقوده رشت–آستارا را از اولویتهای اصلی ایران برای تقویت اتصالپذیری بینمنطقهای برشمرد و همچنین به نقش کارگروه ملی ترانزیت در هماهنگی دستگاهها، کاهش موانع اداری و تسهیل عملیات فرامرزی اشاره کرد.
قربانی در بخش دیگری از این پنل، به ابتکار ایران در تشکیل ستاد ملی ترانزیت به ریاست بالاترین مقام اجرایی کشور و نتایج و دستاوردهای آن اشاره کرد و تسهیل عبور از مرزها و دیجیتالیسازی فرآیندهای حملونقل در کریدورهای بینالمللی را از حوزههای مهم برای تقویت همکاری فنی بین کشورها دانست و هماهنگسازی رویههای گمرکی و مرزی، استانداردسازی اسناد و ایجاد امکان تبادل امن و قابل اعتماد اطلاعات میان سامانههای کشورهای مختلف را برای کاهش زمان توقف، هزینههای حملونقل و افزایش قابلیت پیشبینی مسیرها ضروری خواند.
معاون وزیر راه و شهرسازی کشورمان همچنین به اقدامات ایران برای تبادل اطلاعات میان دستگاههای گمرکی، تجاری و حملونقلی و استفاده از فناوریهای هوشمند اشاره و بر ظرفیت ابزارها و استانداردهای بینالمللی از جمله کنوانسیون TIR برای تسهیل حملونقل بینالمللی تأکید کرد.
سیونهمین نشست کارگروه «روندها و اقتصاد حملونقل» کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا، یکم مهرماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا سوم مهر در ژنو ادامه خواهد داشت. با توجه به نقش مهم جمهوری اسلامی ایران در کریدورهای منطقهای و بینمنطقهای، از کشورمان جهت حضور در این نشست و از جمله مشارکت در پنل سطحبالا دعوت بعمل آمده است.
منبع: ایرنا