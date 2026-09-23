باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دفاع مقدس؛ تجربه‌ای مهم از گذشته برای استفاده در آینده + فیلم

دفاع مقدس ۸ ساله ایران یک تجربه گران‌بها برای مردم کشورمان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد علیان، پژوهشگر دفاع‌مقدس در برنامه تلویزیونی گفت: دفاع مقدس گذشته‌ای است که به گفته رهبر انقلاب باید شناخت و از تجربه‌هایش برای آینده درس گرفت.

مطالب مرتبط
دفاع مقدس؛ تجربه‌ای مهم از گذشته برای استفاده در آینده + فیلم
young journalists club

عملیات رمضان؛ نبرد سخت رزمندگان ایرانی برای تهدید بصره + فیلم

دفاع مقدس؛ تجربه‌ای مهم از گذشته برای استفاده در آینده + فیلم
young journalists club

جنگ با ایران چه اثری بر شاخص‌های اقتصادی آمریکا داشته است؟ + فیلم

دفاع مقدس؛ تجربه‌ای مهم از گذشته برای استفاده در آینده + فیلم
young journalists club

جنگ ترامپ با رسانه‌ها؛ از ممنوعیت حضور تا راه‌اندازی تلویزیون اختصاصی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ریشه مقاومت در یمن از کجا نشات می‌گیرد؟ + فیلم
۵۸۹

ریشه مقاومت در یمن از کجا نشات می‌گیرد؟ + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۵
شکست سیاست فشار حداکثری علیه ایران از زبان تحلیلگر عرب‌زبان + فیلم
۴۷۷

شکست سیاست فشار حداکثری علیه ایران از زبان تحلیلگر عرب‌زبان + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۵
آشکار شدن میزان آسیب پذیری واشنگتن در برابر تهران + فیلم
۴۶۲

آشکار شدن میزان آسیب پذیری واشنگتن در برابر تهران + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۵
چرا فاصله گرفتن از دشمن خطرناک است؟ + فیلم
۴۳۴

چرا فاصله گرفتن از دشمن خطرناک است؟ + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۵
نگاه خاص شهید باقری در مواجهه با آمریکا + فیلم
۴۱۶

نگاه خاص شهید باقری در مواجهه با آمریکا + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha