باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با آقای «گای پارملین» رئیس‌جمهور سوئیس دیدار و درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و ضرورت تقویت سازوکار‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها گفت‌و‌گو کرد.

رئیس‌جمهور ایران در این دیدار با تشریح تحولات و حوادث اخیر، اقدامات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، از جمله حمله به زیرساخت‌های کشور، مراکز غیرنظامی و هدف قرار دادن رهبری، مسئولان، فرماندهان، دانشمندان و شهروندان ایرانی را مغایر با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، موازین بشردوستانه و تعهدات ناشی از اسناد و معاهدات بین‌المللی دانست.

پزشکیان با اشاره به تداوم برخی اقدامات مغایر با تعهدات بین‌المللی از سوی آمریکا، بر ضرورت احترام همه طرف‌ها به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها، اصل منع توسل به زور و حل‌وفصل اختلافات از طریق گفت‌و‌گو و سازوکار‌های مسالمت‌آمیز تأکید کرد.

رئیس جمهور تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن دفاع از حقوق و منافع ملی خود، آمادگی دارد روابط و همکاری‌های خود را با تمامی کشور‌ها بر مبنای احترام متقابل، منافع مشترک، حسن همجواری، برابری حاکمیتی و رعایت اصول و قواعد پذیرفته‌شده بین‌المللی گسترش دهد.

رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر اینکه ملت ایران در برابر فشار، تهدید و سیاست‌های مبتنی بر زور با روش مقتضی ایستادگی خواهد کرد، اظهار داشت که مسیر حل‌وفصل اختلافات، گفت‌و‌گو، دیپلماسی و اجرای تعهدات بین‌المللی است و نمی‌توان با توسل به اقدامات قهری و یک‌جانبه، ثبات و امنیت پایدار ایجاد کرد.

در ادامه این دیدار، دکتر پزشکیان کتاب In The Name Of HELP «به نام کمک» را که حاوی نام و تصاویر شهدای مظلوم ایران در جنگ اخیر ثبت و ضبط شده بود را به همتای سوئیسی خود اهدا کرد.. این کتاب یادآور کمک‌های دروغین آمریکای جنایتکار و متحدانش بود.

رئیس‌جمهور سوئیس نیز در این دیدار با اشاره به روابط دیرینه و مناسبات خوب میان ایران و سوئیس، بر اهمیت تداوم گفت‌و‌گو و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک برای مدیریت بحران‌های منطقه‌ای تأکید کرد.

گای پارملین با یادآوری نقش سوئیس در برخی تلاش‌ها و ابتکارات دیپلماتیک گذشته و همچنین سابقه این کشور در ایفای نقش حافظ منافع ایالات متحده در ایران، روابط تهران و برن را مهم و مبتنی بر سابقه‌ای طولانی دانست و بر آمادگی سوئیس برای استمرار تماس‌ها و گفت‌و‌گو‌های دیپلماتیک تأکید کرد.

وی ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت جاری در منطقه، گفت که سوئیس آمادگی دارد در چارچوب ظرفیت‌های دیپلماتیک خود، برای کمک به کاهش تنش‌ها، تسهیل گفت‌و‌گو و فراهم شدن زمینه عبور از شرایط کنونی همکاری کند.

رئیس‌جمهور سوئیس همچنین با اشاره به ضرورت پایان یافتن چرخه تنش و درگیری، بر اهمیت یافتن راهکار‌های سیاسی و دیپلماتیک برای بازگشت ثبات و جلوگیری از تشدید بحران تأکید کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت