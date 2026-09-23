در پی حادثه دریایی با منشاء نامشخص در تنگه هرمز، یک تبعه هند جان خود را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که در پی حادثه دریایی در نزدیکی عمان، دست کم یک نفر از خدمه یک کشتی جان خود را از دست داده است.

سفارت هند در عمان اعلام کرده که فرد کشته شده تبعه هند بوده است.

مرکز امنیت دریایی عمان اعلام کرد یکی از کشتی‌های نیروی دریایی این کشور، ۲۷ خدمه کشتی مذکور را که با پرچم آنتیگوا و باربودا تردد می‌کرد، تخلیه کرده است.

این مرکز در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد در پی این حمله، موتورخانه کشتی دچار آتش‌سوزی شده است. 

گفته شده که این کشتی هنگام هدف قرار گرفتن، در فاصله ۴.۵ کیلومتری از استان مسندم عمان قرار داشت.

تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: تنگه هرمز ، تبعه هندی ، خلیج فارس
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