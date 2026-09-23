معاون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان امروز در رشت گیلان را سرزمین «اولین‌ها» و مهد فرهنگ، دانش و شخصیت‌های نام‌آشنا توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر محمدپور، معاون توسعه مدیریت و منابع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان امروز (چهارشنبه اول مهر ماه) در رشت، گیلان را سرزمین «اولین‌ها» و مهد فرهنگ، دانش و شخصیت‌های نام‌آشنا توصیف کرد و گفت: همه حرکت‌ها و برنامه‌ریزی‌های ما در کانون باید با نگاه به کودکان به عنوان آینده ایران شکل بگیرد و در این مسیر، توجه به هویت بومی و فرهنگی هر سرزمین اهمیت ویژه‌ای دارد.

او با بیان اینکه جنس فعالیت‌های کانون پرورش فکری با بسیاری از مجموعه‌ها متفاوت است، افزود: برای اثرگذاری بیشتر این فعالیت‌ها، در کنار برنامه‌های محتوایی و تربیتی، تقویت زیرساخت‌های کانون نیز ضروری است و تحقق این امر نیازمند همراهی استاندار و مسئولان استانی است.

معاون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی گیلان تصریح کرد: گیلان مهد قصه است و پاسداشت سرزمین مادری و انتقال داشته‌های فرهنگی آن به نسل جدید، بخشی از رسالت ما در کانون است. محمدپور همچنین به پیشینه گیلان در حوزه قصه‌گویی اشاره کرد و گفت: نخستین دوره قصه‌گویی کانون در گیلان برگزار شد و امروز نیز این استان میزبان دبیرخانه قصه‌گویی است؛ ظرفیتی که می‌تواند جایگاه گیلان را در حوزه ادبیات کودک، قصه و روایت فرهنگی بیش از گذشته تقویت کند.

او با ابراز امیدواری نسبت به تقویت فعالیت‌های کانون در استان افزود: انتظار می‌رود با رویکردی جهادی، سیاست‌های دولت و استانداری گیلان در حوزه کودکان و نوجوانان با جدیت دنبال شود و ظرفیت‌های کانون نیز برای تحقق این سیاست‌ها و تربیت نسلی خلاق، هویت‌مند و آشنا با فرهنگ سرزمین خود به‌کار گرفته شود.

رشت کاندیدای «شهر دوستدار کتاب» در یونسکو

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان نیز در این دیدار با اشاره به پیشینه غنی تاریخی، علمی و فرهنگی این استان از پیگیری برای معرفی رشت به عنوان کاندیدای «شهر دوستدار کتاب» در یونسکو خبر داد و گفت: شهری با چنین پیشینه فرهنگی باید جایگاه کتاب، مطالعه، ادبیات و فعالیت‌های فرهنگی در آن بیش از گذشته دیده شود و دستگاه‌های فرهنگی نیز برای تحقق این هدف در کنار یکدیگر قرار گیرند. 

او با تأکید بر ضرورت توجه به ریشه‌های فرهنگی و تاریخی استان افزود: گیلان صرفا برخوردار از ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی نیست، بلکه پشتوانه‌ای عمیق از تمدن، فرهنگ، علم و اندیشه دارد و در مقاطع مختلف تاریخی در بسیاری از عرصه‌ها پیشگام بوده است.

استاندار با اشاره به نقش تاریخی مردم گیلان در شکل‌گیری و گسترش اندیشه تشیع تصریح کرد: این سرزمین از کانون‌های مهم و پیشتاز تشیع در ایران بوده و در کنار این پیشینه دینی، شخصیت‌های برجسته علمی، ادبی و فرهنگی بسیاری از گیلان برخاسته‌اند که هر یک بخشی از سرمایه هویتی این استان و کشور محسوب می‌شوند. 

گیلان، سرزمین اولین‌ها و مهد قصه

حق‌شناس به مفاخر علمی، دینی و فرهنگی گیلان اشاره کرد و گفت: معرفی این سرمایه‌های بزرگ به نسل جدید نباید محدود به نامگذاری‌ها و مناسبت‌ها باشد؛ کودکان و نوجوانان گیلانی باید بدانند در چه سرزمینی و با چه پیشینه و سرمایه فرهنگی رشد می‌کنند.

او با تأکید بر اینکه انتقال هویت فرهنگی به نسل جدید نیازمند زبان و ابزار متناسب با این نسل است، اظهار داشت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این زمینه مسئولیتی مهم برعهده دارد و می‌تواند از طریق کتاب، ادبیات، هنر، قصه، تصویر و تولید محتوای خلاقانه، تاریخ و مفاخر گیلان را برای کودکان و نوجوانان به روایتی جذاب، قابل فهم و ماندگار تبدیل کند.

استاندار گیلان افزود: اگر می‌خواهیم نسل آینده نسبت به هویت و گذشته خود شناخت و تعلق داشته باشد، باید این میراث را با زبان خودش برای او روایت کنیم؛ کانون یکی از بهترین ظرفیت‌ها برای ایجاد این پیوند میان گذشته پرافتخار گیلان و نسل آینده است. حق‌شناس با تأکید بر تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و حمایت از فعالیت‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افزود: باید شرایطی فراهم کنیم که کتاب و فعالیت فرهنگی برای کودکان و نوجوانان جذاب باشد و کانون بتواند نقش پررنگ‌تری در زندگی فرهنگی نسل جدید ایفا کند.

گیلان، سرزمین اولین‌ها و مهد قصه

در پایان این دیدار، حکم انتصاب سجاد کوچکی‌نژاد به عنوان مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان به او اهدا شد. کوچکی‌نژاد پیش از این به عنوان سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان فعالیت داشت و با ابلاغ این حکم، مسئولیت خود را به عنوان مدیرکل این مجموعه ادامه خواهد داد.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان

برچسب ها: کانون پرورش فکری ، انتصاب جدید
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