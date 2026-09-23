قیمت نفت روز چهارشنبه نزدیک به ۲ درصد افزایش یافت و نفت برنت به ۱۰۱.۰۹ دلار در هر بشکه رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - قیمت نفت روز چهارشنبه در معاملات پرنوسان نزدیک به ۲ درصد افزایش یافت.

تا ساعت ۱۱:۱۱ صبح به وقت شرق آمریکا، قیمت نفت برنت با یک دلار و ۸۴ سنت، معادل ۱.۸۵ درصد افزایش به ۱۰۱ دلار و ۹ سنت در هر بشکه رسید. نفت وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۶۹ سنت، معادل ۰.۷۶ درصد، افزایش ۹۱ دلار و ۲۱ سنت معامله شد.

همزمان، افزایش قیمت گازوئیل کم‌گوگرد در اروپا نیز از نفت حمایت کرد. حاشیه قیمت این فرآورده نسبت به نفت برنت به رکورد حدود ۹۵ دلار در هر بشکه رسید؛ موضوعی که پس از حمایت ترامپ از ایده ممنوعیت صادرات گازوئیل آمریکا مطرح شد. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا بعداً گفت ممنوعیت صادرات گازوئیل مؤثر نخواهد بود.

از سوی دیگر، اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد ذخایر نفت خام این کشور در هفته منتهی به ۱۸ سپتامبر با ۳ میلیون بشکه افزایش به ۴۲۶.۴ میلیون بشکه رسیده است؛ در حالی که تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز انتظار کاهش ۶۴۱ هزار بشکه‌ای ذخایر را داشتند.

روز سه‌شنبه، قیمت نفت برنت تا ۹۷.۳۶ دلار کاهش یافته بود که پایین‌ترین سطح از ۸ سپتامبر محسوب می‌شد. افزایش عرضه نفت از خاورمیانه و امید‌ها به دستیابی به توافق صلح میان واشنگتن و تهران از عوامل فشار بر قیمت‌ها بودند.

منبع: رویترز

برچسب ها: قیمت نفت ، نفت
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