باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قلعه‌نویی در نشست خبری پیش از بازی تدارکاتی ازبکستان و ایران، اظهار کرد: در چند سال اخیر رفت‌وآمد‌های زیادی به ازبکستان داشتیم و تیم و مردم خوب این کشور را چندین بار دیده‌ایم. از میزبانی ازبکستان تشکر می‌کنم. در اولین فیفادی پس از جام جهانی قرار داریم و تیم‌ها مقداری از شرایط آرمانی فاصله دارند. در واقع هنوز در فضای این رقابت‌ها هستند. در این فیفادی‌ها می‌خواهیم برای جام ملت‌های آینده آماده شویم.

یک خبرنگار ازبکستانی از سرمربی تیم ملی ایران بابت اینکه ازبک‌ها نتوانستد در دیدار با کنگو نتیجه‌ای را کسب کنند که به سود تیم ملی ایران برای صعود از مرحله گروهی جام جهانی باشد، عذرخواهی کرد و پرسید تفاوت ازبکستان فابیو کاناوارو و سرتکو کاتانچ که در مقدماتی جام جهانی با تیم تحت هدایت این مریی اسلوونیایی بازی کردند چیست که قلعه‌نویی در پاسخ، گفت: من نباید این سوال را جواب بدهم، اما هر ۲ مربیان بزرگی هستند. مسئله مهم این است که ازبکستان راه خودش را برای پیشرفت پیدا کرده است.

وی ادامه داد: نزدیک ۲۰ سال قبل به ازبکستان آمده و فوتبال این کشور را پس از جام ملت‌های ۲۰۰۷ دیدم. با سمول که بعدا مربی تیم ملی ازبکستان شد، ارتباط خوبی داشتم و در ۱۵ سال اخیر شناخت کاملی از ازبکستان دارم. این کشور ساختاری که مستلزم پیشرفت است پیدا کرده. کاناوارو و کاتانچ هم از مربیان بزرگی هستند که ایده‌های بزرگی هم دارند. ازبکستان در فوتبال پایه و تیم ملی بزرگسالان راه خودش را پیدا کرده است.

قلعه‌نویی درباره جوان‌گرایی تیم ملی ازبکستان پس از جام جهانی در شرایطی که این تیم در این رقابت‌ها جزو تیم‌های مسن بود و ادامه اعتماد خودش به برخی بازیکنان باتجربه ایران، توضیح داد: خیلی ممنون که فوتبال ما را پیگیری می‌کنید. در فوتبال روز دنیا سن یک عدد است و آمادگی بازیکن از لحاظ جسمی، ذهنی و کیفیت فنی اهمیت دارد.

وی خاطرنشان کرد: در همین جام جهانی دیدید بازیکنانی مثل لیونل مسی یا کریستیانو رونالدو در بهترین فرم خود بودند. مسئله دوم این است که تیم ملی جای جوان‌گرایی نیست بلکه جای تغییر نسل است. جوان‌گرایی باید در فوتبال باشگاهی و تیم‌های ملی پایه انجام شود و سپس تیم ملی بزرگسالان مصرف‌کننده باشد.

سرمربی تیم ملی تصریح کرد: تیم ملی جای این نیست که بدون برنامه مناسب بخواهیم بازیکنی را جایگزین کنیم، اما ما در پی جایگزینی بازیکن جوان هستیم و در جام جهانی هم این مهم را انجام دادیم.

قلعه‌نویی درباره تاثیر شرایط سخت تیم ملی ایران در جام جهانی با سفر‌های متوالی از تیخوانا به آمریکا، گفت: همانگونه که می‌دانید به واقع در جام جهانی مشکلات زیادی داشتیم. برای یک تیم ورزشی هیچ چیزی آماده نبود. پرای نمونه برای سفر به تیخوانا ۲۱ ساعت در هوا بودیم که فاجعه بود. درخواست کرده بودیم دست‌کم ۱۲ روز قبل از بازی اول مقابل نیوزیلند وارد مکزیک شویم که بدن بچه‌ها سازگار شود، اما این کار را برای ما انجام ندادند.

وی اشاره کرد: برنامه سفر ما را ۲ بار عوض کردند که خیلی کارمان سخت شد. با همه این مشکلات توانستیم بازی‌های قابل قبولی انجام بدهیم. دیدار با مصر هم یکی از بازی‌های خوب ما بود و می‌توانستیم برنده شویم. با این توضیحاتی که درباره مشکلات‌مان در مسیر جام جهانی دادیم، نظرتان درباره عملکرد ما در این رقابت‌ها چیست؟

در واکنش به این سوال قلعه‌نویی، یک خبرنگار ازبکستانی گفت احترام بسیار بزرگی برای عملکرد ایران در جام جهانی قائل هستیم و به شما احترام ویژه‌ای می‌گذاریم، زیرا پس از جام جهانی انتقادات زیادی به شما در فضای فوتبال ایران وارد شد، اما علی رغم همه این اتفاقات خیلی محکم سر جایتان ایستادید.

سرمربی تیم ملی سپس درباره اینکه ایران پس از دیدار با ازبکستان باید به مصاف روسیه برود و آیا از این مسابقه عایدی مالی خواهد داشت، عنوان کرد: خیر. این دیدار برای ما منفعت مالی ندارد.

قلعه‌نویی در پایان عنوان کرد: امیدوارم فردا یک بازی خوب و تاکتیکی باشد و برای هر ۲ تیم دست‌آورد‌های خوبی در جهت آمادگی برای جام ملت‌ها داشته باشد.