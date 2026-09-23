باشگاه خبرنگاران جوان - فابیو کاناوارو سرمربی تیم ملی فوتبال ازبکستان، پیش از دیدار این تیم مقابل ایران در نشست خبری اظهار کرد: پس از جام ملتهای آسیا، ما مقابل یک تیم بسیار قدرتمند بازی خواهیم کرد. باید همیشه تلاش کنیم مقابل تیمهای قدرتمند بازی کنیم، زیرا بازیکنان ما به چنین چالشهایی نیاز دارند.
وی افزود: ایران یکی از قدرتمندترین تیمهای آسیاست و بازیکنان این تیم از سطح بالایی برخوردارند و تجربه زیادی دارند. بازی مقابل ایران برای ما بسیار مفید خواهد بود.
سرمربی ایتالیایی تیم ملی ازبکستان اضافه کرد: بعد از جام جهانی، تنها یک یا دو بازیکن از میان نفراتی که به تیم ملی دعوت نشدهاند، بهصورت باثبات عملکرد خوبی داشتهاند. برخی بازیکنان نتوانستهاند مداوم خوب بازی کنند و برخی دیگر نیز مصدوم بودهاند. من بازیکنانی را دعوت کردم که معتقدم در آینده میتوانند به تیم ملی کمک کنند.
کاناوارو در واکنش به پرسش خبرنگاران درباره دعوت از بازیکنانی مانند ولادیمیر نظروف و رضاقلاف گفت: نظروف را به این دلیل دعوت کردم که میتواند پاسهای خوبی بدهد. او از این نظر میتواند به ما کمک کند. دلیل بسیار ساده است.
کاناوارو در ادامه با اشاره به انتقادهای مطرحشده درباره فهرست تیم ملی گفت: هر کاری که انجام دهیم، همیشه یک مشکلی وجود خواهد داشت. فوتبال به همین دلیل جذاب است؛ همه افراد متفاوت فکر میکنند و دیدگاههای مختلفی دارند. اگر در شما هم ویژگیهای خوبی ببینم، شاید فردا شما را به تیم ملی دعوت کنم. فوتبال بازی کردن بلد هستید؟ اگر بتوانید به ما کمک کنید، شما را هم دعوت میکنم.
وی همچنین درباره انتقاد از عدم دعوت برخی بازیکنانی که در لیگ عملکرد خوبی داشتهاند، عنوان کرد: شما لیگ برتر را دنبال میکنید و من هم لیگ را دنبال میکنم؛ بنابراین در این مورد نظرمان یکی است. اما بازیکنانی هستند که نتوانستهاند بهصورت باثبات خوب بازی کنند. برخی نیز مصدوم بودهاند.
سرمربی تیم ملی ازبکستان ادامه داد: مربی قبلی فقط روی ۲۲ یا ۲۳ بازیکن تمرکز کرده بود و شما از این موضوع انتقاد میکردید که او فقط به همین تعداد بازیکن تکیه دارد. حالا که ما درها را به روی همه باز کردهایم، باز هم مشکل دیگری ایجاد شده است. لطفاً تعادل را حفظ کنید.
کاناوارو در پاسخ به خبرنگاری که گفت این تصمیمات ممکن است نسبت به بازیکنانی که در حال حاضر عملکرد خوبی دارند ناعادلانه باشد، گفت: نسبت به چه کسی؟ از نظر شما چه کسی در حال حاضر خوب بازی میکند؟»
پس از اشاره خبرنگار به نامهایی مانند مهیالدینوف و علیبائف، کاناوارو گفت: شما فقط یک بازی را دیدهاید و بر اساس آن صحبت میکنید.
وی در پایان صحبتهایش تاکید کرد: همه ما اشتباه میکنیم. دیروز شما به من گفتید که یک "انقلاب" در حال رخ دادن است. این چه انقلابی است؟ چیزی که برای شما انقلاب محسوب میشود، برای من دادن فرصت به بازیکنان جوان است.
سرمربی ازبکستان ادامه داد: تصمیم گرفتم به بازیکنانی که خوب بازی کردهاند فرصت بدهم تا تواناییهای خود را در تیم ملی نشان دهند. طرز فکر من و شما متفاوت است. شما به من احترام بگذارید و من هم به شما احترام میگذارم.
کاناوارو درباره محمد حکیموف و سیاست خود در قبال دعوت از بازیکنان جوان و باتجربه گفت: حکیموف بدون ترس بازی میکند و بازیکن قدرتمندی است. ممکن است فردا در دقایقی از بازی به او فرصت بدهیم.
کاناوارو درباره محمد حکیموف و سیاست خود در قبال دعوت از بازیکنان جوان و باتجربه گفت: او بدون ترس بازی میکند و بازیکن قدرتمندی است. ممکن است فردا در دقایقی از بازی به او فرصت بدهیم.
وی افزود: در تیم ما چیزی به نام بازیکن جوان یا مسن وجود ندارد. اینجا تیم ملی ازبکستان است. اگر بازیکنی پتانسیل بالایی داشته باشد، قطعاً او را به تیم ملی دعوت خواهیم کرد.
سرمربی تیم ملی ازبکستان ادامه داد: ما به سن بازیکنان باتجربه توجه نمیکنیم. اگر بازیکنی مورد پسند من باشد، بدون توجه به هیچ چیز او را به ترکیب تیم دعوت خواهم کرد.
کاناوارو درباره لغو دیدار دوستانه برابر آرژانتین گفت: ما با تیم ملی آرژانتین مذاکره کرده بودیم. متأسفانه سه هفته مانده به بازی، آنها اعلام کردند که نمیتوانند در این مسابقه شرکت کنند. این موضوع به دیدار خداحافظی لیونل مسی مربوط میشد.
وی تاکید کرد: بعد از جام جهانی، برخی از بازیکنان نتوانستند باشگاه جدیدی پیدا کنند و عملکرد برخی دیگر نیز افت کرد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم به بازیکنان دیگری فرصت بدهیم. ما شرایط تمام بازیکنان را بهخوبی میدانیم و آنها را زیر نظر داریم.