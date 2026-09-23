کاپیتان تیم ملی ازبکستان گفت: دیدار فردا مقابل یکی از قدرتمندترین تیم‌های آسیا برگزار می‌شود و این بازی به ما نشان خواهد داد که نقاط ضعفمان کجاست.

باشگاه خبرنگاران جوان - الدور شومورودوف کاپیتان تیم ملی فوتبال ازبکستان، در نشست خبری درباره دیدار مقابل ایران، اظهار کرد: بعد از وقفه طولانی در حضور تیم ملی و تغییرات زیادی که انجام شده است، این بازی فرصت بسیار خوبی برای ما خواهد بود.

وی افزود: دیدار فردا مقابل یکی از قدرتمندترین تیم‌های آسیا برگزار می‌شود و این بازی به ما نشان خواهد داد که نقاط ضعفمان کجاست. چنین دیدار‌های دوستانه‌ای بسیار مفید هستند. تلاش می‌کنیم بازی خوبی ارائه دهیم و به یک نتیجه مثبت دست پیدا کنیم.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ازبکستان ، تیم ملی فوتبال ایران ، فیفادی
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