باشگاه خبرنگاران جوان - الدور شومورودوف کاپیتان تیم ملی فوتبال ازبکستان، در نشست خبری درباره دیدار مقابل ایران، اظهار کرد: بعد از وقفه طولانی در حضور تیم ملی و تغییرات زیادی که انجام شده است، این بازی فرصت بسیار خوبی برای ما خواهد بود.

وی افزود: دیدار فردا مقابل یکی از قدرتمندترین تیم‌های آسیا برگزار می‌شود و این بازی به ما نشان خواهد داد که نقاط ضعفمان کجاست. چنین دیدار‌های دوستانه‌ای بسیار مفید هستند. تلاش می‌کنیم بازی خوبی ارائه دهیم و به یک نتیجه مثبت دست پیدا کنیم.