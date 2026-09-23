باشگاه خبرنگاران جوان - قرارگاه منطقهای قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد: بار دیگر خاک مقدس سیستان و بلوچستان، شاهد عروج یکی از مردان میدان و فرماندهان غیور جبهه امنیت و دفاع از میهن اسلامی شد.
سردار سرتیپ پاسدار حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد سراوان، در جریان عملیات مقابله با تروریستهای مزدور دشمن و در خط مقدم نبرد، جان خویش را در راه امنیت مردم و دفاع از مرزهای ایران اسلامی تقدیم کرد و به فیض عظیم شهادت نائل آمد.
این شهادت، بار دیگر حقیقتی روشن را پیش چشم ملت ایران قرار داد؛ فرماندهان سپاه، اهل پشت میز ماندن و فرمان دادن از دور نیستند. فرمانده، آنجاست که خطر هست؛ در کنار رزمندگانش، در خط مقدم، در سختترین لحظات میدان.
شهید ظریفی نیز از همین مکتب بود؛ نگفت بروید؛ خود پیشاپیش رزمندگان رفت. او رفت تا مردمش در آرامش بمانند؛ او ایستاد تا دشمن نتواند امنیت این سرزمین را نشانه بگیرد؛ و سرانجام، خون پاکش در راه دفاع از ایران اسلامی بر زمین ریخت.
امروز نیز یاد کلام جاودانه شهید حاج قاسم سلیمانی در ذهنها زنده میشود که فرماندهان را در نوک قله میخواست؛ فرماندهانی که به نیروهای خود نمیگفتند «بروید»، بلکه خودشان جلوتر از همه حرکت میکردند و میگفتند: «بیایید.» حسین ظریفی، امروز ترجمان همین مکتب است.
در میدان نبرد، مردانی ایستادهاند که فرزندان همین مرز و بوم، برخاسته از همین خاک و متعلق به همین مردماند. مردانی که آسایش خانوادههای خود را رها میکنند تا امنیت خانوادههای مردم حفظ شود.
شهادت سردار ظریفی، نه پایان راه، که سند دیگری از عهد ناگسستنی پاسداران انقلاب اسلامی با مردم و میهن است.
دشمن بداند؛ شهادت فرماندهان ما، خلأ در صفوف جبهه مقاومت و امنیت ایجاد نمیکند؛ هر شهید، پرچمی است که بر زمین میافتد تا پرچمی دیگر برافراشته شود. خون شهید، راه را روشنتر میکند و شهادت فرمانده، عزم رزمندگان را برای دفاع از مردم و صیانت از مرزهای ایران اسلامی، استوارتر خواهد ساخت.
قرارگاه منطقهای قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ضمن تبریک و تسلیت شهادت پرافتخار سردار سرتیپ پاسدار حسین ظریفی به محضر فرمانده معظم کل قوا، خانواده معظم شهید، همرزمان و مردم شریف سیستان و بلوچستان، اعلام میدارد راهی که شهیدان با خون خود گشودهاند، با قدرت ادامه خواهد یافت.
مراسم تشییع پیکر پاک این سردار سرافراز سپاه اسلام روز جمعه در شهرستان شهید پرور سراوان بر دستان خیل عاشقان و دوستداران این شهید عزیز برگزار خواهد شد.