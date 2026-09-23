باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایراننژاد - سردار احمدی مقدم، رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در تحلیل مواضع رئیسجمهور آمریکا و ادعای وی مبنی بر تعیینتکلیف و ترسیم دو مسیر پیش روی جمهوری اسلامی، اظهار داشت: این ادبیات مبتنی بر تهدید، توهین و تحقیر، رویکرد رایج و همیشگی دولت آمریکا در مواجهه با ملتهای مستقل است و موضوع تازهای محسوب نمیشود.
وی با اشاره به تحولات ماههای اخیر، تأکید کرد: فشارهای همهجانبهای که از اسفندماه گذشته علیه کشور آغاز شد، در عمل با سد محکم و «دیوار سخت» جمهوری اسلامی ایران برخورد کرد و راه به جایی نبرد.