سردار احمدی مقدم گفت: امروز اراده ملت ایران حاکم بر میدان و تعیین‌کننده قواعد بازی است و اظهارات تکراری و تهدیدآمیز دولتمردان آمریکایی کوچکترین تأثیری بر عزم و مسیر کشور ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - سردار احمدی مقدم، رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی  در تحلیل مواضع رئیس‌جمهور آمریکا و ادعای وی مبنی بر تعیین‌تکلیف و ترسیم دو مسیر پیش روی جمهوری اسلامی، اظهار داشت: این ادبیات مبتنی بر تهدید، توهین و تحقیر، رویکرد رایج و همیشگی دولت آمریکا در مواجهه با ملت‌های مستقل است و موضوع تازه‌ای محسوب نمی‌شود.

وی با اشاره به تحولات ماه‌های اخیر، تأکید کرد: فشارهای همه‌جانبه‌ای که از اسفندماه گذشته علیه کشور آغاز شد، در عمل با سد محکم و «دیوار سخت» جمهوری اسلامی ایران برخورد کرد و راه به جایی نبرد.

 

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برچسب ها: ایران ، آمریکا
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