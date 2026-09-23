وزیر امور خارجه ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با وزیر امور خارجه آلمان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یوهان واده‌فول، وزیر امور خارجه آلمان، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: عراقچی ، آلمان
خبرهای مرتبط
گفتگوی تلفنی عراقچی با دبیرکل سازمان ملل متحد
دیدار وزیر امور خارجه بلاروس با عراقچی در نیویورک
دیدار وزیر امور خارجه یونان با عراقچی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
هیئت دولت امروز را عزای عمومی اعلام کرد
رئیس‌جمهور در سازمان ملل: بمب اتم در اسرائیل است اما بازرسان به ایران می‌آیند/ ترامپ بداند که ما در برابر زور سر خم نمی‌کنیم
سوال مجلس از وزیر نفت درباره لغو قراردادهای فروش نفت به چین
قالیباف: دهه هشتادی‌ها و نودی‌ها آینده ایران را تضمین می‌کنند
سرلشکر رضایی: شروط ایران با گذشته متفاوت است/ کشورهای منطقه وارد ماجراجویی آمریکا نشوند
هشدار عراقچی به دبیرکل ناتو؛ حمایت از جنایات جنگی آمریکا و اسرائیل پیامد دارد
پزشکیان روز ملی عربستان را تبریک گفت/تأکید بر گسترش روزافزون روابط دو کشور
یارانه کود باید به موقع به دست آخرین مصرف‌کننده زنجیره برسد
سردار ابن الرضا: تجربه جنگ به ما یادآوری کرد که برای تهدیدات آینده آماده باشیم
عارف: امیدواریم در روز‌ها یا هفته‌های آینده مبلغ کالابرگ افزایش یابد
آخرین اخبار
دیدار عراقچی و وزیر امور خارجه آلمان در نیویورک
دیدار پزشکیان با نخست وزیر عراق
دیدار پزشکیان با رئیس‌جمهور سوئیس در نیویورک
قالیباف: رئیس‌جمهور صدای قدرتمند شجاعت، مقاومت و استواری تمدن ایران بود
مخبر: نطق مستدل رئیس‌جمهور، دفاع تمام قد از ایران بود
عارف: امیدواریم در روز‌ها یا هفته‌های آینده مبلغ کالابرگ افزایش یابد
سرلشکر رضایی: شروط ایران با گذشته متفاوت است/ کشورهای منطقه وارد ماجراجویی آمریکا نشوند
سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل بازنمایی اقتدار ملت ایران بود
رئیس‌جمهور در سازمان ملل: بمب اتم در اسرائیل است اما بازرسان به ایران می‌آیند/ ترامپ بداند که ما در برابر زور سر خم نمی‌کنیم
هشدار عراقچی به دبیرکل ناتو؛ حمایت از جنایات جنگی آمریکا و اسرائیل پیامد دارد
بقائی: کودکان میناب باید امروز در جشن آغاز سال تحصیلی شرکت می‌کردند
سخنگوی دولت: سال تحصیلی را در سوگ ۱۲۰ دانش آموز مینابی آغاز کردیم
عارف: رئیس‌جمهور در سازمان ملل دست برتر را خواهد داشت
پزشکیان روز ملی عربستان را تبریک گفت/تأکید بر گسترش روزافزون روابط دو کشور
قالیباف: دهه هشتادی‌ها و نودی‌ها آینده ایران را تضمین می‌کنند
سردار ابن الرضا: تجربه جنگ به ما یادآوری کرد که برای تهدیدات آینده آماده باشیم
هیئت دولت امروز را عزای عمومی اعلام کرد
یارانه کود باید به موقع به دست آخرین مصرف‌کننده زنجیره برسد
سوال مجلس از وزیر نفت درباره لغو قراردادهای فروش نفت به چین
انتقاد عراقچی از مواضع مداخله‌جویانه فرانسه در قبال ایران
وقتی همه مسیرها به تنگه هرمز ختم می‌شود
انتقاد شدید عراقچی از استانداردهای دوگانه کشورهای اروپایی در قبال تحولات منطقه
بقائی: تعامل با طرف آمریکایی از طریق میانجی قطری صورت گرفت
رئیس جمهور ایران وارد نیویورک شد
تأکید وزیران امور خارجه عراق و ایران بر صیانت از امنیت مرزهای مشترک
اظهارات ترامپ علیه ایران فقط بلوف سیاسی است/ شأن پزشکیان بسیار بالاتر از این است که با ترامپ دیدار کند
صفحه نخست روزنامه‌ها – چهارشنبه یکم مهر
سردار محبی: اگر آمریکا به کوه کلنگ یا هر مکانی حمله کند، مقابل آن می‌ایستیم
واکنش ستاد کل نیرو‌های مسلح و قرارگاه خاتم به لفاظی‌های خصمانه ترامپ علیه ایران
رزمایش ۴۰ هزار موتورسوار «جان‌فدای ایران» در تهران برگزار می‌شود