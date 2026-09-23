سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت که «مواضع و شروط ایران برای احیای دیپلماسی» «توسط کشور‌های میانجی بین ایران و آمریکا» به اطلاع آمریکا رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه شامگاه چهارشنبه یک مهر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دیروز در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در ادامه گفت‌و‌گو‌هایی که توسط کشور‌های میانجی بین ایران و آمریکا در جریان بوده است، دور دیگری از تبادل و تبیین پیام از طریق میانجی قطری بین ایران و آمریکا صورت گرفت.»

بقائی تصریح کرد: «در این فرآیند که حدود دو ساعت به طول انجامید، مواضع و شروط ایران برای احیای دیپلماسی به شیوه‌ای که هیچ شک و شبهه‌ای باقی نماند و هیچ عذر و بهانه‌ای برای طرفی نباشد، به طرف آمریکایی منعکس گردید.»

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان توضیح داد: «شروط ایران، روشن و شفاف است: توقف اقدامات تجاوزکارانه آمریکا از جمله محاصره دریایی و تروریسم اقتصادی، خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها، آزادی اموال مسدودشده یا محدودشده ایران، پذیرش مسیر ایمن کشتیرانی به شیوه تفاهم شده بین دو دولت ساحلی و.»

برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، آمریکا
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