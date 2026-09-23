وزیر خارجه روسیه در شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد مسکو قصد ندارد عملیات نظامی خود در اوکراین را متوقف یا تعلیق کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره اوکراین گفت روسیه حاضر نیست در جنگ با اوکراین وقفه ایجاد کند.

او با اشاره به عملیات نظامی ویژه گفت: «ما قرار نیست در عملیات نظامی ویژه خود وقفه ایجاد کنیم.»

وزیر خارجه روسیه همچنین گفت که اروپا می‌خواهد از توقف درگیری‌ها برای «مسلح کردن بیشتر رژیم کی‌یف» استفاده کند.

لاوروف این اظهارات را در جریان نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره اوکراین در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی این سازمان در نیویورک مطرح کرد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: سرگئی لاوروف ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
انتقاد زلنسکی از لغو تحریم‌های دو بازرگان روس در اتحادیه اروپا
روبیو و لاوروف در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار کردند
پوتین: انتخابات نشان داد که مردم روسیه از ارتش خود حمایت می‌کنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ویتکاف: مذاکرات غیرمستقیم طولانی با هیئت ایرانی داشتیم
رژیم اسرائیل برای سه سناریو درباره ایران آماده می‌شود
وزیر خارجه آمریکا: گزینه‌های مختلفی درباره ایران داریم
سرنگونی پهپاد «وینگ لونگ ۲» عربستان در آسمان یمن
چین موضع خود را در مورد تحریم پرواز‌های ایران روشن کرد
پاکستان نخستین دبیرکل پیمان دفاعی مکه را منصوب کرد
افزایش تدابیر امنیتی در سازمان ملل همزمان با برگزاری مجمع عمومی و کشف یک بسته مشکوک
تقلای الجولانی برای جلب رضایت رژیم اسرائیل
فرود هواپیمای ماهان در چین با وجود تهدید تحریمی آمریکا
سندرز: تهدید ترامپ برای نابودی ایران جنایت جنگی است
آخرین اخبار
جان باختن یک تبعه هند در حادثه دریایی نزدیک عمان 
رویترز: پایان دائمی جنگ و لغو محاصره دریایی اولویت ایران است
نفت نزدیک به ۲ درصد افزایش یافت/ برنت به بالای ۱۰۱ دلار رسید
پوتین: انتخابات نشان داد که مردم روسیه از ارتش خود حمایت می‌کنند
روبیو و لاوروف در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار کردند
سقوط هواپیمای آموزشی نظامی انگلیس
وزیر خارجه آمریکا: گزینه‌های مختلفی درباره ایران داریم
ترامپ از سیاست‌های مهاجرتی کانادا انتقاد کرد
پاکستان نخستین دبیرکل پیمان دفاعی مکه را منصوب کرد
الجولانی: هرگونه تلاش برای نقض حاکمیت سوریه متوقف خواهد شد
افزایش تدابیر امنیتی در سازمان ملل همزمان با برگزاری مجمع عمومی و کشف یک بسته مشکوک
هلند خواستار سازوکار اروپایی برای حفاظت از دیوان کیفری بین‌المللی در مقابل تحریم‌های آمریکا شد
هشدار انصارالله به آمریکا درباره مداخله نظامی در یمن
انتقاد زلنسکی از لغو تحریم‌های دو بازرگان روس در اتحادیه اروپا
تجمع روحانیان کاتولیک در واتیکان برای پایان نسل‌کشی غزه
اصابت پرتابه به یک کشتی باری در تنگه هرمز
افزایش هزینه سوخت در اروپا به روزانه ۲۰۳ میلیون یورو
ادعای واشنگتن درباره تکمیل خروج نیرو‌های آمریکا از عراق
فرود هواپیمای ماهان در چین با وجود تهدید تحریمی آمریکا
رعد: عظمت مقاومت در علی الطاهر بعد‌ها آشکار می‌شود
چین موضع خود را در مورد تحریم پرواز‌های ایران روشن کرد
سندرز: تهدید ترامپ برای نابودی ایران جنایت جنگی است
دیدار سه‌جانبه وزیران خارجه ترکیه، سوریه و عربستان در نیویورک
۲۴ شهروند یمنی در حملات سعودی شهید یا زخمی شدند
وزارت دادگستری آمریکا از محدودیت دسترسی رسانه‌ها دفاع کرد
فرودگاه نجف: پرواز‌ها به ایران طبق برنامه ادامه دارد
کاهش شدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز
رژیم اسرائیل برای سه سناریو درباره ایران آماده می‌شود
ویتکاف: مذاکرات غیرمستقیم طولانی با هیئت ایرانی داشتیم
سرنگونی پهپاد «وینگ لونگ ۲» عربستان در آسمان یمن