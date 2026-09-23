وزیر خارجه روسیه در شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد مسکو قصد ندارد عملیات نظامی خود در اوکراین را متوقف یا تعلیق کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره اوکراین گفت روسیه حاضر نیست در جنگ با اوکراین وقفه ایجاد کند.

او با اشاره به عملیات نظامی ویژه گفت: «ما قرار نیست در عملیات نظامی ویژه خود وقفه ایجاد کنیم.»

وزیر خارجه روسیه همچنین گفت که اروپا می‌خواهد از توقف درگیری‌ها برای «مسلح کردن بیشتر رژیم کی‌یف» استفاده کند.

لاوروف این اظهارات را در جریان نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره اوکراین در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی این سازمان در نیویورک مطرح کرد.

منبع: خبرگزاری فرانسه