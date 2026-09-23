باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نشریه پولیتیکو به نقل از پنج منبع مطلع گزارش داد که دولت آمریکا در حال آمادهسازی طرحی برای ممنوعیت ۹۰روزه صادرات گازوئیل است؛ اقدامی که با وجود اختلافنظر در داخل دولت، با هدف کاهش قیمت انرژی و حمایت از جمهوریخواهان در آستانه انتخابات میاندورهای مطرح شده است.
بر اساس این گزارش، روند حقوقی اجرای این ممنوعیت هنوز نهایی نشده و حتی پیشنهاد آن با مخالفتهایی در داخل دولت و صنعت نفت آمریکا مواجه شده است.
مخالفان هشدار دادهاند که کاهش صادرات ممکن است در کوتاهمدت عرضه گازوئیل در بازار داخلی آمریکا را افزایش داده و قیمتها را پایین بیاورد، اما در ادامه پالایشگاهها به دلیل از دست دادن بازار صادراتی، تولید خود را کاهش خواهند داد و در نتیجه قیمت گازوئیل و سایر فرآوردههای نفتی افزایش خواهد یافت.
قیمت گازوئیل در آمریکا در هفتههای اخیر به سطوح بیسابقهای رسیده است. طبق آمار انجمن خودروسازان آمریکا، میانگین قیمت هر گالن گازوئیل روز چهارشنبه به ۶.۵۲ دلار رسید که ۹۱ سنت بیشتر از یک ماه قبل و ۲.۸۳ دلار بیشتر از سال گذشته است.
گزارش پولیتیکو افزایش قیمتها را به عواملی از جمله جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و حملات اوکراین به پالایشگاههای روسیه نسبت میدهد.
گفته شده شماری از جمهوریخواهان خواستار ممنوعیت صادرات شدهاند، زیرا افزایش قیمت گازوئیل هزینههای بخش کشاورزی را بالا برده است. اما برخی نمایندگان از همین حزب در کنار مدیران شرکتهای نفتی و مقامهای دولت با این طرح مخالفت کردهاند.
بر اساس اظهارات منابع آگاه، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا صراحتاً با ممنوعیت کامل صادرات مخالفت کرده و میگوید چنین اقدامی میتواند تولید پالایشگاههای آمریکا را کاهش داده و به افزایش قیمت بنزین و سوخت هواپیما منجر شود. او در عین حال از احتمال اجرای یک طرح داوطلبانه برای کاهش بخشی از صادرات گازوئیل خبر داد.
در عین حال، یک مقام در صنعت نفت آمریکا که نخواسته نامش فاش شود، میگوید نگرانی شدید درباره قیمتها باعث شده دیدگاههای مخالف این طرح در کاخ سفید کنار گذاشته شود. او افزود جریان سیاسی در دولت بر این باور است که «باید اتفاقی بیفتد».
یکی دیگر از مقامهای صنعت نفت آمریکا گفت تصمیم نهایی ممکن است به نظر «آخرین فردی که هنگام تصمیمگیری در اتاق با ترامپ حضور دارد» بستگی داشته باشد.
منبع: پولیتیکو