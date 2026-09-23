باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - حجت الاسلام حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین در مراسم افتتاح نخسین مرکز آموزشی جان فدای کشور گفت: ملتی که جان‌فدا دارد، شکست ندارد. مرحله نخست آموزش ثبت‌نام‌کنندگان در میادین سراسر کشور آغاز شده و نخستین پایگاه آموزشی جان‌فدایان نیز افتتاح شده است.

رئیس سازمان بسیج ادامه داد: سازماندهی و آموزش گردان‌های جان‌فدا در ادامه دنبال خواهد شد و این طرح به‌سرعت در شهرستان‌ها، استان‌های کشور و تهران بزرگ توسعه پیدا می‌کند.

رئیس سازمان بسیج با اشاره به روند سازماندهی جان‌فدایانی که برای حضور در عرصه رزم اعلام آمادگی کرده‌اند، اظهار کرد: این افراد با هدف آشنایی بیشتر با شش عرصه دفاعی و ارزیابی توانمندی‌هایشان سازماندهی و آموزش داده می‌شوند.

وی افزود: جان‌فدایان پس از پشت سر گذاشتن این مرحله و ارزیابی توانمندی‌ها، برای حضور در گردان‌ها و دریافت آموزش‌های تخصصی وارد گردان‌های تخصصی دفاعی خواهند شد.

رئیس سازمان بسیج ادامه داد: نخستین پایگاه آموزشی ویژه جان‌فدایان با حضور یک گردان نمونه افتتاح شده است و در این مرکز، آموزش و آشنایی تخصصی‌تر با سلاح‌های دفاعی، از سلاح همراه تا اف‌بی‌وی و دیگر سلاح‌های پدافندی و ضدهوایی دنبال می‌شود. مراحل تکمیلی آموزش نیز برای جان‌فدایانی که آمادگی حضور در گردان‌های تخصصی را اعلام کنند، در مراکز آموزشی سازمان بسیج دنبال خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج گفت: امروز شاهد مرحله سوم ساماندهی جان‌فدایان کشور هستیم و نخستین پایگاه تخصصی جان‌فدایی افتتاح شده است. جان‌فدایانی که برای همکاری در عرصه دفاعی اعلام آمادگی کرده بودند، در قالب گردان‌ها سازماندهی شده‌اند.

طائب با اشاره به شمار جان‌فدایان گفت: بیش از ۳۰ میلیون جان‌فدا داریم و این ملت در همه عرصه‌ها پیروز است. این آمادگی برای آن است که دشمن به خطا نرود؛ اما اگر به خطا رفت، این ملت مانند سه دوره گذشته، این بار نیز دشمن را با شکست جدی‌تری عقب خواهد راند.