باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - سردار حسن حسنزاده، فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اجرای پویش «جانفدا» و اعلام آمادگی مردم برای حضور در عرصههای مختلف و دفاع از میهن و کشور، اظهار کرد: پس از اعلام آمادگی مردم عزیزمان در این پویش، مرحله سازماندهی این افراد آغاز شد.
وی افزود: در ۲۷ شهریور شاهد حضور این عزیزان بهصورت سازماندهیشده در رزمایش بزرگ «جانفدای ایران» بودیم؛ رزمایشی که با حضور ۳۱۳ هزار نفر برگزار شد.
فرمانده سپاه تهران بزرگ ادامه داد: پس از مرحله سازماندهی، طبیعتاً مکانهایی را برای آموزش عمومی آماده کردیم و آموزشها در سه سطح عمومی، تکمیلی و پیشرفته طراحی شده است.
حسنزاده با بیان اینکه برای آموزش عمومی در تهران ۱۲ نقطه آماده شده است، گفت: امروز رسماً این آموزشها افتتاح میشود. آموزش عمومی ۱۲ روز زمان میبرد و افراد سازماندهیشده در گردانها و گروهها این مرحله را پشت سر خواهند گذاشت.
وی تصریح کرد: پس از پایان آموزش عمومی، افرادی که تمایل داشته باشند و حدنصاب لازم را در آموزشهای قبلی کسب کرده باشند، وارد مرحله دوم یعنی آموزشهای تکمیلی میشوند.
فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ اضافه کرد: پس از آن نیز افرادی که تمایل داشته باشند و در ارزیابیها حدنصاب لازم را به دست آورده باشند، وارد سطح پیشرفته آموزشها خواهند شد.
حسنزاده درباره آموزشهای سطح پیشرفته گفت: این مرحله شامل آموزش افبی دوشپرتاب و سایر تجهیزات و امکانات نظامی است که برای دفاع در اختیار این افراد قرار خواهد گرفت.
وی در پایان درباره ظرفیت سازماندهیشده در تهران خاطرنشان کرد: برای ۳۰۰ هزار نفر در تهران آمادگی ایجاد کردهایم و تاکنون حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار نفر سازماندهی شدهاند.
فرمانده سپاه تهران بزرگ همچنین گفت: ۱۲ نقطه در تهران برای مرحله آموزش عمومی آماده شده است و برای مراحل بعدی نیز در برخی مکانها، زیرساختهای پیشرفتهتر و دقیقتری در حال آمادهسازی است که پس از این مرحله برای ارائه خدمات به عزیزان «جانفدا» آماده خواهد شد.