نایب رئیس فدراسیون فوتبال درباره همکاری ایران و ازبکستان گفت: باید تورنمنت‌های مشترکی را طراحی کنیم که امکان دعوت از تیم‌های خوب در آنها وجود داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی محمدنبی در جریان حضور تیم ملی فوتبال ایران در ازبکستان، ضمن قدردانی از میزبانی این کشور اظهار داشت: از میزبانی خوب ازبکستان تشکر می‌کنیم. فکر می‌کنم ایران و ازبکستان باید به شکلی برنامه‌ریزی کنند که بتوانند در فوتبال آسیا از کشور‌های شرق قاره پیشی بگیرند.

نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: من سال‌های زیادی است که در فدراسیون فوتبال ایران فعالیت می‌کنم و معتقدم هم ایران و هم ازبکستان در سال‌های اخیر در فوتبال و فوتسال پیشرفت‌های خوبی داشته‌اند. این ظرفیت وجود دارد که همکاری‌های دو کشور بیش از گذشته توسعه پیدا کند.

مدیر تیم ملی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای برگزاری رقابت‌های مشترک گفت: باید تورنمنت‌های مشترکی را طراحی کنیم که امکان دعوت از تیم‌های خوب و قدرتمند در آنها وجود داشته باشد؛ چه این مسابقات در ایران برگزار شود و چه ازبکستان میزبان آن باشد. با حضور ایران، ازبکستان، روسیه و تیم‌های دیگر می‌توان تورنمنت‌های باکیفیتی را برنامه‌ریزی کرد.

نبی درباره رقابت‌های کافا نیز اظهار داشت: بازی‌های کافا برای ما خروجی مطلوبی ندارد، اما به هر حال موظف به حضور در این رقابت‌ها هستیم. تاجیکستان که مرکز برگزاری مسابقات کافاست، حتی از امکانات مناسب تمرینی برخوردار نیست. هدف ما این است که اتفاقی که در غرب آسیا رخ داد، در آسیای مرکزی تکرار نشود و بتوانیم با برنامه‌ریزی درست، سطح مسابقات این منطقه را ارتقا دهیم.

وی افزود: از طرف فدراسیون فوتبال ایران، آقای خراطی و آقای جمالی مسئول پیگیری این تورنمنت هستند و باید این موضوع را به‌صورت جدی دنبال کنیم. ما آماده برگزاری جلسات خوب و مفید برای رسیدن به یک برنامه مشترک هستیم.

نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال در پایان با اشاره به حضور ایران و ازبکستان در جام جهانی گفت: هر دو تیم تجربه حضور در جام جهانی را دارند، اما اینکه مسیر صعود به مراحل بعدی دور از دسترس نخواهد بود. باید از ظرفیت فوتبال ایران و ازبکستان برای توسعه فوتبال آسیای مرکزی و افزایش سطح رقابت‌ها استفاده کنیم.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، تیم ملی فوتبال ازبکستان ، کافا ، مهدی محمدنبی
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