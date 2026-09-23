باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - ساسان زارع، سخنگوی پویش «جانفدای ایران» در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به آغاز دورههای آموزشی این پویش اظهار کرد: در همین چند روزی که دورههای آموزشی آغاز شده است، بیش از ۱۰۰ هزار نفر جدید به سامانه «جانفدا» مراجعه و ثبتنام کردهاند.
وی افزود: ظرفیت ثبتنام در سامانه «جانفدا» همچنان باز است و در بخش نظامی نیز امکان ثبتنام وجود دارد؛ البته این افراد در قالب گردانهای احتیاط سازماندهی میشوند تا در صورت هماهنگی مجدد با نیروهای مسلح، بتوانیم در خدمت مخاطبان باشیم.
سخنگوی پویش «جانفدای ایران» درباره مراکز آموزشی نیز گفت: ۱۲ مرکز در تهران برای آموزشها در نظر گرفته شده و در استانها نیز این مراکز وجود دارند.
زارع ادامه داد: بهطور کلی دو طیف پایگاه آموزشی داریم؛ یک طیف، پایگاههای رسمی و مراکز آموزش نظامی نیروهای مسلح هستند که آموزشهای پیشرفتهتر و تخصصیتر را ارائه میکنند.
وی اضافه کرد: طیف دیگر، پایگاههایی هستند که در میادین مستقر میشوند. برای نمونه، میدان آیینی امام حسین (ع) یکی از این مراکز است و در میادین دیگر تهران نیز مستقر خواهند شد. همچنین تلاش میشود این مراکز در میادین شهرهای بزرگ نیز مستقر شوند تا دسترسی مردم راحتتر باشد و فضای آموزش نیز جذابیت بیشتری داشته باشد.
سخنگوی پویش «جانفدای ایران» با بیان اینکه آموزشها در سه سطح مقدماتی، تکمیلی و تخصصی برگزار میشود، گفت: در مرحله مقدماتی، افراد با مفاهیم اولیه آشنا میشوند و آموزشهایی از جمله افزایش اعتمادبهنفس، استفاده از ریزپرندهها، کار با تجهیزات شبیهساز، میدان موانع و آموزشهای امدادی ارائه میشود.
زارع افزود: دورههای تکمیلی و پیشرفته و تخصصی نیز در ادامه برگزار خواهد شد و افرادی که متقاضی ارتقای سطح آموزشهای نظامی خود باشند، میتوانند وارد مراحل بعدی شوند.