ملی‌پوشان فوتبال ایران آخرین جلسه تمرینی خود را پیش از دیدار تدارکاتی مقابل ازبکستان، در ورزشگاه نفتچی شهر فرغانه برگزار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار برابر ازبکستان، عصر امروز در ورزشگاه نفتچی شهر فرغانه برگزار شد.

این تمرین که حدود یک ساعت به طول انجامید، با برنامه‌های بدنی زیر نظر په‌په لوسادا، مربی بدنساز جدید تیم ملی، آغاز شد و بازیکنان پس از گرم کردن بدن‌های خود، وارد بخش‌های تاکتیکی تمرین شدند.

در ادامه، ملی‌پوشان برنامه‌های تاکتیکی مورد نظر امیر قلعه‌نویی برای دیدار فردا را مرور کردند. تمرین امروز در فضایی جدی و در عین حال شاداب برگزار شد و بازیکنان با انگیزه بالا آخرین برنامه‌های کادر فنی را پیش از مسابقه با ازبکستان به اجرا گذاشتند.

تیم ملی فوتبال ایران فردا ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ملی ازبکستان خواهد رفت.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، تیم ملی فوتبال ازبکستان ، فیفادی
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