باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، امروز (چهارشنبه) در اظهاراتی همسو با تحریکات اخیر مقامات اروپایی، مدعی شد که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه ممکن است درصدد گسترش جنگ فراتر از مرزهای اوکراین بوده و درگیری را به خاک کشورهای عضو ناتو بکشاند.
زلنسکی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «سران کشورها اطلاعاتی در اختیار دارند که نشان میدهد روسیه چنین قصدی دارد».
رئیسجمهور اوکراین در ادامه مدعی شد روسیه از اتباع ۴۷ کشور برای جنگ در اوکراین استفاده کرده است که از جمله آنها میتوان به غنا، نپال، تاجیکستان، هند، چین، کوبا، بلاروس، یمن و آفریقای جنوبی اشاره کرد.
زلنسکی خطاب به سران این کشورها از آنها خواست مانع از آن شوند که اتباعشان «در جبههای دیگر» گرفتار شوند.
رئیسجمهور اوکراین در بخش دیگری از صحبتهای خود، خواستار کاهش سرعت ساخت تسلیحاتی شد که از هوش مصنوعی استفاده میکنند و هشدار داد این فناوریها به یک تهدید جهانی تبدیل شدهاند.
او گفت: «باید سرعت این روند را کاهش دهیم، پیش از آنکه به مرحله بعدی برسیم؛ زیرا از همین حالا این احتمال واقعی وجود دارد که از سال آینده، هوش مصنوعی و نه فقط انسانها، در تعیین آنچه در میدان نبرد رخ میدهد، نقش داشته باشد».
زلنسکی همچنین از تمایل خود برای دیدار با شی جینپینگ، رئیسجمهور چین خبر داد.
او گفت: «ما تاکنون فرصتی برای گفتوگوی مستقیم با رئیس جمهور چین نداشتهایم؛ کسی که امروز در آمریکاست، اما اینجا حضور ندارد. او فردی است که میتواند بیش از کشورهای دیگر بر روسیه تأثیر بگذارد و ما میخواهیم او نیز به اندازه ما در اوکراین خواهان صلح باشد».
منبع: الجزیره