باشگاه خبرنگاران جوان- ماموران انتظامی فارس در عملیاتهای متعددی موفق به کشف محمولههای قاچاق و دستگیری قانون شکنان در استان شدند.
کشف انواع سیگار قاچاق در فیروزآباد
فرمانده انتظامی فیروزآباد از کشف ۷۵۳ هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق در آن شهرستان خبر داد.
سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد، اظهار کرد: ماموران پلیس این فرماندهی در جهت مبارزه جدی و قاطعانه با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز، هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به ۴ خودرو سواری حامل بار مظنون و با اقدامات فنی آنها را متوقف کردند.
او ادامه داد: ماموران با هماهنگی قضایی در بازرسی از این خودروها در مجموع ۷۵۳ هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق را کشف کردند.
فرمانده انتظامی فیروزآباد با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۴۶ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: پرونده در این رابطه تشکیل شد و رانندگان متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.
کشف موتورسیکلت سنگین قاچاق در فراشبند
فرمانده انتظامی فراشبند از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق به ارزش ۸ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ عظیم شریفی فرمانده انتظامی فراشبند اظهار کرد: در اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز در سطح شهرستان، ماموران پلیس آگاهی از نگهداری یک دستگاه موتورسیکلت در یک ساختمان مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
او افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آن ساختمان یک دستگاه موتورسیکلت بدون هرگونه مجوز را کشف کردند.
فرمانده انتظامی فراشبند با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش موتورسیکلت مکشوفه ۸ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: یک نفر برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
دستگیری خرده فروشان مواد مخدر در نی ریز
جانشین فرمانده انتظامی نیریز از دستگیری ۳ خرده فروش مواد افیونی و کشف تریاک در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ مرتضی رمضانی جانشین فرمانده انتظامی نیریز بیان کرد: در جهت اجرای طرح مقابله با خرده فروشان مواد مخدر، ماموران تجسس کلانتری ۱۱ استقلال با اقدامات فنی از فروش مواد مخدر توسط ۳ نفر مطلع شدند و بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
او افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات و کسب اطمینان از صحت موضوع طی هماهنگی با مرجع قضایی افراد مذکور را در مخفیگاهشان دستگیر کردند و به مقر انتظامی انتقال دادند.
جانشین انتظامی شهرستان نی ریز با اشاره به کشف یک کیلو و ۳۰۰ گرم تریاک در بازرسی از مخفیگاه متهمان، اظهار کرد: خرده فروشان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
کشف احشام بدون مجوز در نی ریز
جانشین فرمانده انتظامی نیریز گفت: ماموران این فرماندهی موفق به شناسایی و توقیف کامیون حامل گوسفندهای بدون مجوز شدند.
سرهنگ مرتضی رمضانی جانشین فرمانده انتظامی نیریز اظهار کرد: ماموران انتظامی نیریز هنگام گشتزنی در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون حامل احشام مشکوک شدند و جهت بازرسی آن را متوقف کردند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: ماموران در بازرسی انجام گرفته از این کامیون ۱۶ راس گوسفند بدون مجوز را کشف کردند.
جانشین انتظامی نیریز با اشاره به اینکه در این خصوص راننده به مرجع قضایی معرفی شد و کارشناسان ارزش احشام کشف شده را ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال ارزیابی کردند، گفت: از شهروندان انتظار داریم در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.
دستگیری سارق در مرودشت
جانشین انتظامی مرودشت از شناسایی و دستگیری سارق کابل برق با اعتراف به ۵ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ رسول ایزدپناه جانشین انتظامی مرودشت اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت کابلهای برق در سطح حوزه استحفاظی پاسگاه انتظامی ابرج شهرستان مرودشت، بررسی موضوع در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.
او افزود: ماموران پاسگاه انتظامی ابرج با گشتزنی نامحسوس و هدفمند سارق را شناسایی و او را دستگیر کردند.
جانشین انتظامی مرودشت با اشاره به اینکه متهم سابقهدار در ادامه تحقیقات به ۵ فقره سرقت اعتراف کرد، گفت: سارق پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و از آن طریق روانه زندان شد.
منبع: پلیس فارس