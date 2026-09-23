رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند نظامی اسرائیلی که در حمله با خودرو در غرب رام‌الله به‌ شدت زخمی شده، پسر یحییل لایتر، سفیر اسرائیل در آمریکاست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رسانه‌های اسرائیلی روز چهارشنبه گزارش دادند نریا لایتر، نظامی ۴۰ ساله اسرائیلی و پسر یحییل لایتر، سفیر رژیم صهیونیستی در آمریکا، در جریان عملیات ضدصهیونیستی حمله با خودرو در نزدیکی ایست بازرسی مکابیم در غرب رام‌الله به‌شدت زخمی شده است.

روزنامه یدیعوت آحارونوت گزارش داد لایتر هنگام وقوع حمله داخل یک خودروی پلیس در نزدیکی ایست بازرسی حضور داشته است.

بر اساس اعلام پلیس این رژیم، عامل حمله، خودروی خود را به سمت یک گشت پلیس هدایت کرد و با یکی از اعضای آن برخورد کرد که در پی این حادثه به‌شدت زخمی شد. نیرو‌های اسرائیلی نیز به سوی عامل حمله تیراندازی کرده و او را به شهادت رساندند.

ارتش اسرائیل اعلام کرد این حادثه در منطقه تیپ بنیامین در کرانه باختری رخ داده است.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: عملیات ضدصهیونیستی ، کرانه باختری
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