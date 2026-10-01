باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وبگاه آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای اولین بار با «دلسی رودریگز» رئیس جمهور موقت ونزوئلا دیدار کرده است.

گفته شده این دیدار ۱۵ دقیقه به طول انجامیده و ترامپ از رودریگز درخواست کرده به صادرات نفت ادامه دهد و اینکه «در نهایت» در ونزوئلا انتخابات برگزار کند.

بر اساس این گزارش، ترامپ در گفتگو با رودریگز اصرار مشخصی بر انتخابات نداشت و بازه زمانی برای برگزاری آن پیشنهاد نداد.

در جریان این دیدار دو مقام ونزوئلایی و همچنین مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، سوزی وایلز، رئیس دفتر کاخ سفید و استیون میلر، معاون رئیس دفتر کاخ سفید، به ترامپ و رودریگز پیوستند.

مقام‌های آمریکایی می‌گویند چالش‌های متعدد پیش روی ونزوئلا وجود دارد، از مشکلات اقتصادی تا زلزله‌ای که تابستان امسال در این کشور رخ داد و همه این‌ها، تعیین زمان برگزاری انتخابات را پیچیده کرده است.

یکی از این مقام‌ها گفت: «ما نمی‌خواهیم انتخابات برگزار شود، یک دولت منتخب روی کار بیاید و شش ماه بعد، با یک فاجعه اقتصادی مواجه شود».

به گفته این مقام، دولت جدید ممکن است با اعتراضات گسترده خیابانی در واکنش به تورم و مشکلات اقتصادی روبه‌رو شود؛ وضعیتی که می‌تواند روند انتقال قدرت و برنامه‌های سیاسی جدید را با خطر مواجه کند.

از سوی دیگر، احتمال دارد ترامپ برگزاری انتخابات را تا ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری خود به تعویق بیندازد تا همچنان نفوذ قابل‌توجهی بر دولت رودریگز داشته باشد.

منبع: آکسیوس