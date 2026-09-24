سخنرانی رئیس‌جمهور کشورمان در سازمان ملل پاسخ‌های محکمی به لفاظی‌های ترامپ علیه ایران بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - اول مهر همزمان با آغاز سال تحصیلی که داغ شهادت ۳۱۱ دانش‌آموز بر دل ایرانیان سنگینی می‌کرد مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان در هشتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به پشت تریبون رفت و با نشان دادن تصاویری از رهبر شهید انقلاب و شهدای دانش‌آموز میناب و شهدای لامرد از حق ایرانیان دفاع کرد.

محور‌های اصلی سخنرانی رئیس‌جمهور کشورمان متمرکز بر جنگ، دفاع، جنایات آمریکا و اسرائیل در ایران، مسئله هسته‌ای، تنگه هرمز، مذاکره و جنایاتی که رژیم غاصب صهیونیستی در فلسطین انجام می‌دهد، بود.

اهمیت سخنرانی رئیس‌جمهور کشورمان از این باب است که تریبون سازمان ملل به محل بیان روایت ایران از جنگ تبدیل شد.

پزشکیان در سخنرانی خود تلاش کرد روایت جمهوری اسلامی ایران از جنگ را به‌طور مستقیم در برابر نمایندگان ۱۹۳ کشور مطرح کند. رئیس‌جمهور کشورمان در برابر چشم جهانیان، آمریکا و اسرائیل را مسئول آغاز حملات به ایران معرفی کرد؛ موضوعی که اهمیت زیادی دارد، چون سازمان ملل یکی از مهم‌ترین صحنه‌های دیپلماتیک برای ثبت و ارائه روایت دولت‌ها درباره منازعات بین‌المللی است. 

پزشکیان در سازمان ملل

باز بودن مسیر دیپلماسی

از طرف دیگر سخنرانی پزشکیان همزمان پیام مقاومت و پیام دیپلماسی داشت. یکی از نکات قابل توجه این بود که پزشکیان از یک طرف تاکید کرد ایران تسلیم فشار نظامی آمریکا نخواهد شد، اما از طرف دیگر گفت ایران همچنان برای گفت‌و‌گو، مذاکره و دیپلماسی آمادگی دارد البته نه با زبان تهدید و زور؛ لذا نشانه‌هایی از تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری‌ها وجود دارد چراکه از زمان حضور ایران در نیویورک تماس‌ها و مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا در جریان بوده است.

رویترز گزارش داده که هیئت‌های دو کشور در حاشیه مجمع عمومی از طریق میانجی‌ها در تماس بوده‌اند همچنین اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پیامی در شبکه ایکس درباره تبادل پیام با آمریکا از طریق میانجی‌ها، نوشت: دیروز در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در ادامه گفت‌و‌گو‌هایی که توسط کشور‌های میانجی بین ایران و آمریکا در جریان بوده است، دور دیگری از تبادل و تبیین پیام از طریق میانجی قطری بین ایران و آمریکا صورت گرفت.

هیئت ایرانی در سازمان ملل

در این فرآیند که حدود دو ساعت به طول انجامید مواضع و شروط ایران برای احیای دیپلماسی به شیوه‌ای که هیچ شک و شبهه‌ای باقی نماند و هیچ عذر و بهانه‌ای برای طرفی نباشد، به طرف آمریکایی منعکس گردید.

شروط ایران، روشن و شفاف است: توقف اقدامات تجاوزکارانه آمریکا از جمله محاصره دریایی، تروریسم اقتصادی، خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها، آزادی اموال مسدودشده یا محدودشده ایران، پذیرش مسیر ایمن کشتیرانی به شیوه تفاهم شده بین دو دولت ساحلی و...

عیان کردن چهره تروریستی آمریکا

از دیگر وجوه سخنرانی رئیس‌جمهور کشورمان در سازمان ملل این است که در فضای تقابل با ترامپ قرار گرفت چراکه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا یک روز پیش از سخنرانی رئیس‌جمهور کشورمان درباره ایران مواضع بسیار تندی گرفته بود به همین دلیل پزشکیان در صحن سازمان ملل پاسخ لفاظی‌های ترامپ را داد و گفت: کسانی که تروریست‌اند و تروریست تربیت می‌کنند، به ما می‌گویند شما تروریستید.

پزشکیان در سازمان ملل

یکی دیگر از اظهارات بااهمیت پزشکیان سخنانش درباره تنگه هرمز بود. تنگه‌ای که بعد از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی توسط ایران بسته شد و هم‌اکنون باعث گرانی نرخ سوخت در تمام کشورهای دنیا شده است. 

رئیس‌جمهور درباره تنگه هرمز اظهار کرد: در آبراهی که اسمش تنگه هرمز است، ما نمی‌توانیم از آبراهی که همه بهره ببرند و همزمان نگهبان تاریخی آن آبراه هستیم، با تحریم‌های ظالمانه، از استفاده از آزادی کشتیرانی حتی در آب‌های خود محروم باشیم. راه را بر ما می‌بندند، بعد اسلحه، مواد منفجره، موشک و انرژی برای نابودی کشور‌ها را از همان آبراه منتقل می‌کنند. این امکان‌پذیر نیست و نمی‌توانند این کار را بکنند و ما اجازه نخواهیم داد که یک چنین اتفاقی در کشور ما بیفتد. ناوگان‌های متخاصم، گسترش جنگ، امنیت نمی‌آورد. امنیت کشتی‌ها نمی‌تواند با امنیت کشور‌های ساحلی به‌هم ریخته شود.

پزشکیان در سازمان ملل

پرداختن به موضوع هسته‌ای یکی دیگر از مواردی بود که پزشکیان در سخنرانی خود در پشت تریبون سازمان ملل متحد بیان کرد و بر حق ایران برای داشتن برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز تاکید کرد و گفت ایران به‌دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. این موضوع در شرایطی مطرح شد که مسئله هسته‌ای یکی از محور‌های اصلی اختلاف ایران و آمریکا است. 

پزشکیان گفت: موضع هسته‌ای ایران در میدان جنگ حل نمی‌شود. راه‌حل، توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران از حفظ حقوقش بدهد.

دفاع در مهمترین تریبون بین‌المللی

در یک جمله اهمیت سخنرانی پزشکیان این است که در شرایط جنگ و همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک، ایران از مهم‌ترین تریبون بین‌المللی برای ارائه دفاع از خود در جنگ، رد فشار و تهدید آمریکا، دفاع از مواضع هسته‌ای و در عین حال اعلام آمادگی مشروط برای مذاکره استفاده کرد. به همین دلیل، اهمیت این سخنرانی فقط در محتوای آن نیست بلکه در این است که سخنرانی در نقطه‌ای حساس میان جنگ، فشار بین‌المللی و احتمال بازگشت به دیپلماسی انجام شد.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، سازمان ملل ، سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل
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