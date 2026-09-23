باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - تام باراک، سفیر آمریکا در آنکارا گفت حل مسائل حقوقی و مقرراتی مربوط به خرید سامانه دفاع هوایی اس-۴۰۰ روسیه توسط ترکیه زمان‌بر خواهد بود، اما همکاری دفاعی میان دو کشور همچنان «ضروری» است.

باراک روز چهارشنبه در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت ترکیه و آمریکا در حال بررسی الزامات کنگره آمریکا درباره پرونده اس-۴۰۰ هستند.

او درباره تحولات مربوط به برنامه‌های اس-۴۰۰ و اف-۳۵ گفت این پرونده علاوه بر قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها (کاتسا)، تحت تأثیر قانون مجوز دفاع ملی آمریکا نیز قرار دارد. به گفته باراک، دو کشور در تلاش هستند الزامات تعیین‌شده از سوی کنگره را برآورده کنند و این روند به زمان نیاز دارد.

سفیر آمریکا با اشاره به قرارداد ۱۰۰ میلیون دلاری اخیر مربوط به هواپیما‌های تجاری بوئینگ، آن را نمونه‌ای از همکاری اقتصادی میان دو کشور دانست و تأکید کرد: «دوباره می‌گویم، این روند زمان می‌برد، اما همکاری دفاعی میان ترکیه و آمریکا ضروری است.»

او ترکیه را دومین متحد بزرگ آمریکا در ناتو توصیف کرد و گفت واشنگتن برای ائتلاف‌های منطقه‌ای مختلف «به‌شدت به ترکیه متکی است».

باراک در پاسخ به پرسشی درباره تماس‌های غیررسمی رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ گفت روابط ترکیه و آمریکا «هرگز به این خوبی نبوده است».

او گفت دو رئیس‌جمهور طی دیدار‌های سال گذشته، از جمله در نشست ناتو، درباره مسائل اصلی دوجانبه گفت‌و‌گو کرده‌اند و ارتباط میان آنها با وجود تنش‌های منطقه‌ای همچنان ادامه دارد.

باراک افزود بیشتر مسائل مهم از سوی وزیران و فرماندهان نظامی دو کشور پیگیری می‌شود و روابط در وضعیت مناسبی قرار دارد.

او درباره گفت‌وگوی غیررسمی ترامپ و اردوغان در جریان شام سه‌شنبه شب نیز گفت دو طرف احترام متقابلی برای یکدیگر قائل هستند و میان آنها ارتباط شخصی خوبی وجود دارد.

باراک گفت با وجود تفاوت‌های فرهنگی، دو رئیس‌جمهور شباهت‌های زیادی دارند و ارتباط موثری با یکدیگر برقرار می‌کنند. او همچنین ترکیه را «دوست بزرگ آمریکا» توصیف کرد و گفت در شرایط دشوار و پرتنش، مشخص می‌شود چه کشور‌هایی دوستان واقعی هستند.

سفیر آمریکا با اشاره به موقعیت جغرافیایی ترکیه گفت این کشور به دلیل قرار گرفتن در نقطه اتصال شورای همکاری خلیج فارس، اروپا، قفقاز و بالکان، نقش محوری دارد.

او درباره دیدار ترامپ با سران کشور‌های عربی خلیج فارس مدعی شد این نشست فرصتی برای گفت‌و‌گو با رئیس‌جمهور آمریکا و قدردانی از تلاش‌های او بود و هدف کلی آن حرکت به سمت «مدارا و صلح در جهان» عنوان شد.

باراک درباره مذاکرات غیرمستقیم روز سه‌شنبه با مقام‌های ایرانی گفت ادامه گفت‌و‌گو‌ها نشانه پیشرفت است.

او با اشاره به نقش استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا گفت ویتکاف از مذاکرات انجام‌شده خشنود بوده و ادامه تعامل را ضروری دانسته است.

باراک در پاسخ به پرسشی درباره چشم‌انداز دستیابی به توافق برای پایان جنگ با ایران گفت خوش‌بین است، زیرا به گفته او، گزینه دیگری جز تلاش برای دستیابی به راه‌حل وجود ندارد.

او گفت: «باید خوش‌بین باشیم، چون گزینه دیگری وجود ندارد.»

باراک با اشاره به اختلافات فرهنگی میان دو طرف گفت هر دو طرف مواضع دشواری اتخاذ کرده‌اند و اکنون به «مدارا» نیاز است.

او در پایان مدعی شد: «منطقه آماده است، آمریکا آماده است. امیدوارم بقیه هم آماده باشند.»

منبع: آناتولی