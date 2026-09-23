رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با صدور پیامی از مواضع مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل تجلیل کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ»

حضور جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم، در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سخنان صریح، عزتمندانه و مبتنی بر منطق دفاع از حق و عدالت، تصویری روشن از مواضع جمهوری اسلامی ایران در برابر افکار عمومی جهان ارائه کرد؛ مواضعی که ریشه در فرهنگ قرآنی و معارف نورانی اهل‌بیت (ع) دارد؛ فرهنگی که نه ظلم را می‌پذیرد و نه اجازه می‌دهد ملت مؤمن در برابر زور و قلدری سر فرود آورد.

رئیس‌جمهور محترم، مقتدرانه در این تریبون جهانی، از ایرانِ امروز سخن گفت؛ ایرانی که قدرت را برای تجاوز به دیگران نمی‌خواهد، اما برای دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و امنیت خود از هیچ قدرتی اجازه نمی‌گیرد. همان منطقی که قرآن کریم با صراحت بیان می‌کند: «أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا» و همچنین «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ» دفاع در برابر ظلم، حق طبیعی و مشروع ملتی است که مورد تجاوز قرار گرفته است.

در این میان، یکی از ماندگارترین صحنه‌های این حضور، هنگامی بود که رئیس‌جمهور تصویر رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه)، و تصاویر شهدای مظلوم دانش‌آموز میناب را عزتمندانه در برابر جهانیان بر دست گرفت. این قاب، بیش از آنکه یک تصویر باشد، روایت یک ملت بود؛ روایت رهبری که در دفاع از آرمان‌های والای ملت خود به شهادت رسید، کودکانی که قربانی جنایت شدند و ملتی که با وجود این همه داغ، همچنان ایستاده است؛ و چه گویاتر از این که رئیس‌جمهور با افتخار از حماسه مردمی سخن گفت که بیش از دویست شب، میدان را ترک نکردند و با حضور و ایستادگی خود نشان دادند که پشتوانه قدرت ایران اسلامی، تنها تجهیزات و امکانات نیست؛ بلکه مردمی هستند که با ایمانی راسخ به اسلام ناب محمدی (ص)، پای استقلال وطن و عزت خود ایستاده‌اند.

سخنان صریح رئیس‌جمهور درباره آمریکا و رژیم صهیونیستی بر این واقعیت استوار بود که نمی‌توان از صلح و امنیت جهانی سخن گفت، اما در برابر تجاوز، ترور، حمله به مراکز غیرنظامی و کشتار کودکان سکوت کرد. جمهوری اسلامی ایران، بر اساس منطق قرآنی «لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ» نه ظلم می‌کند و نه زیر بار ظلم می‌رود.

ایشان در موضوع هسته‌ای با تبیین دقیق حقوق ملت بزرگ ایران در برخوداری از انرژی صلح آمیز و تأکید بر آمادگی برای گفت‌وگوی منصفانه، نشان داد که ایران میان قدرت و مذاکره تعارضی نمی‌بیند؛ قدرت برای آنکه امنیت و منافع ملت تضمین شود و مذاکره برای آنکه اختلافات، در چارچوب احترام متقابل حل شود.
این همان منطق روشن جمهوری اسلامی ایران است؛ نه تسلیم در برابر زور، نه آغازگری در جنگ و نه بستن راه مذاکره؛ بلکه ایستادگی در برابر تجاوز، دفاع مقتدرانه از ملت، و استفاده از ظرفیت گفت‌و‌گو و دیپلماسی برای تأمین منافع و امنیت ایران اسلامی.

اینجانب ضمن تقدیر از مواضع مدبرانه، شجاعانه و مقتدرانه رئیس‌جمهور محترم جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تأکید می‌کنم که این تبیین عزتمندانه جایگاه ملت ایران، دفاع از مظلومیت شهیدان، صیانت از استقلال کشور و دعوت جهانیان به امنیت، عدالت و صلح، در سازمان ملل متحد با تکیه بر اقتدار ملتی مبعوث شده میسر گردیده که در سخت‌ترین شرایط، مقتدرانه در دفاع از ارزش‌های والای انقلاب و تبعیت از ولی فقیه خود یکپارچه و متحد، چون کوهی استوار ایستادگی نموده است.

احمدرضا پورخاقان
رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح
اول مهرماه ۱۴۰۵

برچسب ها: سازمان قضایی نیروهای مسلح ، مسعود پزشکیان
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