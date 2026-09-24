روزنامه‌های امروز به سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل و آغاز سال تحصیلی جدید پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نماینده قدرت ملت، چانه‌زنی در واشنگتن، به دیپلماسی اسلام‌آباد بازنمی‌گردیم و زنگ مهر در سراسر کشور نواخته شد از عناوین روزنامه‌های امروز است.

جام جم

ایران

اطلاعات

همشهری

وطن امروز

کیهان

نوبنیاد

شرق

سازندگی

جوان

جمهوری اسلامی

تعادل

اعتماد

آرمان ملی

آرمان امروز

مردم‌سالاری

خبر ورزشی

ایران ورزشی

 

برچسب ها: روزنامه‌ها ، صفحه نخست روزنامه‌ها
خبرهای مرتبط
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۲۶ شهریور
صفحه نخست روزنامه‌ها – شنبه ۲۸ شهریور
صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۳۰ شهریور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سرلشکر رضایی: شروط ایران با گذشته متفاوت است/ کشورهای منطقه وارد ماجراجویی آمریکا نشوند
سردار احمدی‌مقدم: قواعد بازی را ملت ایران تعیین می‌کند، نه آمریکا + فیلم
عارف: امیدواریم در روز‌ها یا هفته‌های آینده مبلغ کالابرگ افزایش یابد
دیدار و گفت‌وگوی عراقچی و چو هیون/ ایران و کره جنوبی توافق‌نامه امضا کردند
قالیباف: رئیس‌جمهور صدای قدرتمند شجاعت، مقاومت و استواری تمدن ایران بود
بقائی: شروط ایران در تبادل پیام غیرمستقیم با آمریکا به‌روشنی منتقل شد
سردار محبی: رئیس جمهور پیام اقتدار ملت ایران را در قلب نظام استکبار باز تولید کرد
عارف: پزشکیان در سازمان ملل نماینده واقعی همه ایرانیان بود
مخبر: نطق مستدل رئیس‌جمهور، دفاع تمام قد از ایران بود
پزشکیان و نخست وزیر بنگلادش دیدار کردند
آخرین اخبار
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۲ مهر
برهان قاطع پزشکیان در برابر لفاظی‌های ترامپ/ وقتی پیام مقاومت و دیپلماسی در سازمان ملل طنین‌انداز شد
سردار محبی: رئیس جمهور پیام اقتدار ملت ایران را در قلب نظام استکبار باز تولید کرد
دیدار و گفت‌وگوی عراقچی و چو هیون/ ایران و کره جنوبی توافق‌نامه امضا کردند
عارف: پزشکیان در سازمان ملل نماینده واقعی همه ایرانیان بود
پزشکیان و نخست وزیر بنگلادش دیدار کردند
سردار احمدی‌مقدم: قواعد بازی را ملت ایران تعیین می‌کند، نه آمریکا + فیلم
بقائی: شروط ایران در تبادل پیام غیرمستقیم با آمریکا به‌روشنی منتقل شد
دیدار عراقچی و وزیر امور خارجه آلمان در نیویورک
دیدار پزشکیان با نخست وزیر عراق
دیدار پزشکیان با رئیس‌جمهور سوئیس در نیویورک
قالیباف: رئیس‌جمهور صدای قدرتمند شجاعت، مقاومت و استواری تمدن ایران بود
مخبر: نطق مستدل رئیس‌جمهور، دفاع تمام قد از ایران بود
عارف: امیدواریم در روز‌ها یا هفته‌های آینده مبلغ کالابرگ افزایش یابد
سرلشکر رضایی: شروط ایران با گذشته متفاوت است/ کشورهای منطقه وارد ماجراجویی آمریکا نشوند
سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل بازنمایی اقتدار ملت ایران بود
رئیس‌جمهور در سازمان ملل: بمب اتم در اسرائیل است اما بازرسان به ایران می‌آیند/ ترامپ بداند که ما در برابر زور سر خم نمی‌کنیم
هشدار عراقچی به دبیرکل ناتو؛ حمایت از جنایات جنگی آمریکا و اسرائیل پیامد دارد
بقائی: کودکان میناب باید امروز در جشن آغاز سال تحصیلی شرکت می‌کردند
سخنگوی دولت: سال تحصیلی را در سوگ ۱۲۰ دانش آموز مینابی آغاز کردیم
عارف: رئیس‌جمهور در سازمان ملل دست برتر را خواهد داشت
پزشکیان روز ملی عربستان را تبریک گفت/تأکید بر گسترش روزافزون روابط دو کشور
قالیباف: دهه هشتادی‌ها و نودی‌ها آینده ایران را تضمین می‌کنند
سردار ابن الرضا: تجربه جنگ به ما یادآوری کرد که برای تهدیدات آینده آماده باشیم
هیئت دولت امروز را عزای عمومی اعلام کرد
یارانه کود باید به موقع به دست آخرین مصرف‌کننده زنجیره برسد
سوال مجلس از وزیر نفت درباره لغو قراردادهای فروش نفت به چین
انتقاد عراقچی از مواضع مداخله‌جویانه فرانسه در قبال ایران
وقتی همه مسیرها به تنگه هرمز ختم می‌شود
انتقاد شدید عراقچی از استانداردهای دوگانه کشورهای اروپایی در قبال تحولات منطقه