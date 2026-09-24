باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال ایران در بازی دوستانه امروز از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه استقلال شهر فرغانه برابر تیم ملی ازبکستان صف آرایی خواهد کرد.

این ۲ تیم در شرایطی برابر یکدیگر قرار می‌گیرند که رویارویی شان در سال‌های اخیر زیاد بوده است؛ به طوری که این هشتمین تقابل ایران و ازبکستان در کمتر از ۳ سال و نیم اخیر است و می‌توان این مسابقه را یکی از تکراری‌ترین مسابقات ملی جهان در چند سال اخیر دانست.

این بازی دوستانه اولین دیدار تیم ملی فوتبال ایران بعد از حذف تلخ از جام جهانی ۴۸ تیمی محسوب می‌شود و در چارچوب آماده سازی برای جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ برگزار خواهد شد. همچنین ایران در همین فیفا دی قرار است مقابل روسیه نیز بازی دوستانه داشته باشد.

همچنین لیست تیم ملی فوتبال برای ۲ بازی دوستانه در فیفا دی مهر ماه تغییرات چشمگیری نداشته است و شاکله اصلی یوز‌های ایرانی را همان بازیکنان حاضر در جام جهانی تشکیل خواهند داد؛ ضمن اینکه بازیکنان تیم امید هم به دلیل حضور در بازی‌های آسیایی، در ناگویا هستند و خبری از جوان‌گرایی توسط کادر فنی هم نیست؛ بنابراین به احتمال فراوان، یوز‌ها با همان رویکرد جام جهانی در دیدار‌های تدارکاتی خود از جمله مقابل ازبکستان به میدان خواهند رفت.

همچنین محمد حسین کنعانی‌زادگان، مهدی قایدی، روزبه چشمی، میلاد محمدی و شهریار مغانلو به دلایل فنی، با نظر قلعه‌نویی به تیم ملی دعوت نشده‌اند. علاوه بر این، سردار آزمون پس از غیبت در جام جهانی ۲۰۲۶ به جمع ملی‌پوشان بازگشته است.

به هر حال قلعه نویی حرف‌های گذشته خود را باز تکرار و بیان کرده که تیم ملی جای جوانگرایی نیست و این موضوع نشان می‌دهد که او همچنان قصدی ندارد تا ترکیب تیم ملی را جوان کند.

از آن طرف، تیم ملی ازبکستان حریف آشنای ایران رویکرد جدیدی را در پیش گرفته و تغییرات زیادی در لیست خود ایجاد کرده و ۱۲ بازیکن را نسبت به جام جهانی ۲۰۲۶ کنار گذاشته است.

فابیو کاناوارو سرمربی ازبکستان بعد از ناکامی در جام جهانی ۲۰۲۶ تصمیم گرفت تا از بازیکنان جوان خود استفاده کند و دست به پوست‌اندازی بزند و تنها یک بازیکن بالای ۳۰ سال را در لیست نفرات خود داشته باشد و حتی ستارگانی همانند اورونوف، سرگیف، ماشاریپوف و آشورماتوف را به تیم ملی ازبکستان دعوت نکرده است.

علاوه بر این، ازبک‌ها برای موفقیت در جام ملت‌ها نیز برنامه‌ریزی ویژه‌ای کردند و در این فیفادی، ۳ بار به میدان خواهند رفت که یک دیدار مقابل کره جنوبی قدرتمند هم برای آنها برنامه‌ریزی شده است. با این تفسیر، احتمال دارد حتی سبک بازی جدیدی را هم از ازبکستانی‌ها شاهد باشیم.

این ۲ تیم تاکنون ۱۸ مرتبه با یکدیگر بازی کردند که حاصلش ۱۰ برد سهم ایران، ۳ برد سهم ازبکستان و ۵ مسابقه نیز با نتیجه مساوی به پایان رسیده است. ملی‌پوشان کشورمان از آبان ۱۴۰۲ مجموعاً ۶ بار در بازی‌های دوستانه و رسمی مقابل ازبکستان صف‌آرایی کرده‌اند که در هیچ‌یک از این دیدار‌ها موفق به ثبت پیروزی نشده‌اند.

امیر قلعه‌نویی به‌عنوان سرمربی ایران یک‌مرتبه ازبکستان را شکست داده است و کاناوارو سرمربی ایتالیایی ازبکستان هم یک برد مقابل کشورمان در ضربات پنالتی داشته است.

به هر حال باید دید تیم ملی ایران در نخستین آزمون خود پس از جام جهانی چه نمایشی مقابل ازبکستان ارائه خواهد کرد و آیا قلعه‌نویی می‌تواند از این مسابقه برای ساختن تیمی آماده‌تر و هماهنگ‌تر در مسیر جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ بهره ببرد.