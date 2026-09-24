تیم ملی ساندا ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن با کسب یک طلا و سه نقره به کارش در این رقابت‌ها پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های ووشو بیستمین دوره بازی‌های آسیایی، امروز پنجشنبه برگزار شد تا تکلیف قهرمانان اوزان مختلف مشخص شود. تیم ایران، چهار فینالیست داشت که ثمره آن کسب یک مدال طلا و چهار نقره بود.

در وزن ۵۲ ساندا زنان، سوگند سینکایی که پیش از این حریفانی از هند، ویتنام و هنگ‌کنگ را برده بود، برابر "وو دی" از چین حرفی برای گفتن نداشت و با قبول شکست، نقره گرفت.

در وزن ۶۵ کیلوگرم مردان، شجاع پناهی پس از برتری مقابل سانداکارانی از ترکمنستان، ازبکستان و ویتنام، در دیدار پایانی برابر "وانگ چنگ‌جین" از چین مغلوب شد و از رسیدن به طلا بازماند و نقره‌ای شد.

در وزن ۷۰ کیلوگرم، عرفان محرمی که رقیبانی از هنگ‌کنگ، کره‌جنوبی و قزاقستان را برده بود، در گام آخر مقابل" ما شوو" از چین شکست خود و مدال نقره را از آن خود کرد.

در وزن ۷۵ کیلوگرم، سیدسهیل موسوی تنهایی طلای ووشو ایران در ناگویا را ضرب کرد. او برای رسیدن به فینال، نمایندگان هند، کره‌جنوبی و ازبکستان را با شکست بدرقه کرد و در فینال نیز از سد "عبدالرشید عبدالله‌ایف" از قزاقستان گذشت و مدال زرین طلا را از آن خود کرد.

رقابت‌های ساندا بازی‌های آسیایی آیچی - ناگویا در ۷ وزن برگزار شد که ایران ۶ نماینده داشت. دیانا رحیمی و مهدی کرمانی با شکست برابر حریفان از دور مسابقات حذف شده بودند.

روز گذشته نیز رقابت‌های تالو که در هشت فرم برگزار و خاتمه یافته بود چین ۶ طلا، ماکائو و هنگ‌کنگ هر کدام یک طلا گرفتند و در ساندا هم از هفت وزن چین ۶ طلا به نام خود ثبت کرد.

در مجموع  تیم ملی ووشو ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا با یک طلا و سه نقره به کار خود در این رقابت ها پایان داد. 

برچسب ها: تیم ملی ووشو ایران ، بازی‌های آسیایی
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