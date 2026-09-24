باشگاه خبرنگاران جوان - رقابتهای ووشو بیستمین دوره بازیهای آسیایی، امروز پنجشنبه برگزار شد تا تکلیف قهرمانان اوزان مختلف مشخص شود. تیم ایران، چهار فینالیست داشت که ثمره آن کسب یک مدال طلا و چهار نقره بود.
در وزن ۵۲ ساندا زنان، سوگند سینکایی که پیش از این حریفانی از هند، ویتنام و هنگکنگ را برده بود، برابر "وو دی" از چین حرفی برای گفتن نداشت و با قبول شکست، نقره گرفت.
در وزن ۶۵ کیلوگرم مردان، شجاع پناهی پس از برتری مقابل سانداکارانی از ترکمنستان، ازبکستان و ویتنام، در دیدار پایانی برابر "وانگ چنگجین" از چین مغلوب شد و از رسیدن به طلا بازماند و نقرهای شد.
در وزن ۷۰ کیلوگرم، عرفان محرمی که رقیبانی از هنگکنگ، کرهجنوبی و قزاقستان را برده بود، در گام آخر مقابل" ما شوو" از چین شکست خود و مدال نقره را از آن خود کرد.
در وزن ۷۵ کیلوگرم، سیدسهیل موسوی تنهایی طلای ووشو ایران در ناگویا را ضرب کرد. او برای رسیدن به فینال، نمایندگان هند، کرهجنوبی و ازبکستان را با شکست بدرقه کرد و در فینال نیز از سد "عبدالرشید عبداللهایف" از قزاقستان گذشت و مدال زرین طلا را از آن خود کرد.
رقابتهای ساندا بازیهای آسیایی آیچی - ناگویا در ۷ وزن برگزار شد که ایران ۶ نماینده داشت. دیانا رحیمی و مهدی کرمانی با شکست برابر حریفان از دور مسابقات حذف شده بودند.
روز گذشته نیز رقابتهای تالو که در هشت فرم برگزار و خاتمه یافته بود چین ۶ طلا، ماکائو و هنگکنگ هر کدام یک طلا گرفتند و در ساندا هم از هفت وزن چین ۶ طلا به نام خود ثبت کرد.
در مجموع تیم ملی ووشو ایران در بازیهای آسیایی ناگویا با یک طلا و سه نقره به کار خود در این رقابت ها پایان داد.