باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

محموله‌های دارویی هم در جریان حملات دشمن هدف قرار گرفتند + فیلم

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص هدف قرارگرفتن محموله دارویی نکاتی بیان کرد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه تهران بیست در مورد هدف قرارگرفتن محموله دارویی در زمان جنگ توضیحاتی ارائه کرد. 

 

 
مطالب مرتبط
محموله‌های دارویی هم در جریان حملات دشمن هدف قرار گرفتند + فیلم
young journalists club

تحریم‌هایی که نفس بیماران خاص را به شماره انداخت + فیلم

نظام سلامت در دوران دفاع مقدس به خوبی مدیریت شد/تمام خدمات پزشکی در داخل کشور انجام می شد

بحران بیماران سرطانی سوری در سایه جنگ

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تجلیل از قدرت بازدارنده نیرو‌های مسلح در شب ۲۱۱ تجمعات شبانه + فیلم
۲۲۳

تجلیل از قدرت بازدارنده نیرو‌های مسلح در شب ۲۱۱ تجمعات شبانه + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
رزمایش «جانفدا» کابوس شبکه اسرائیلی اینترنشنال شد! + فیلم
۲۲۰

رزمایش «جانفدا» کابوس شبکه اسرائیلی اینترنشنال شد! + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
آموزش یک دمنوش ویژه که برای بیماری‌های ویروسی مناسب است + فیلم
۱۹۵

آموزش یک دمنوش ویژه که برای بیماری‌های ویروسی مناسب است + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
 روایت دردناک خبرنگار شبکه العربی از آغاز سال تحصیلی در میناب + فیلم
۱۸۲

 روایت دردناک خبرنگار شبکه العربی از آغاز سال تحصیلی در میناب + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
حفاظت از میراث فرهنگی در جنگ + فیلم
۱۳۸

حفاظت از میراث فرهنگی در جنگ + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha