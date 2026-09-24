باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان رقابتهای قایقرانی بیستمین دوره بازیهای آسیایی به میزبانی دریاچه میوشی در ناگویای ژاپن، فینال ماده کایاک دو نفره برگزار شد.
تیم دو نفره ایران متشکل از الناز شفیعیان و نادیا کارگرپور با ثبت زمان یک دقیقه و ۵۴ ثانیه و ۶۳۶ صدم ثانیه و با اختلاف ۹ ثانیه و ۶۲۶ صدم ثانیه نسبت به قایق اول، از خط پایان عبور کرد و در جایگاه پنجم قاره کهن قرار گرفت.
در این رقابت، قایق دو نفره چین با ثبت زمان یک دقیقه و ۴۵ ثانیه و ۱۰ صدم ثانیه عنوان قهرمانی و نشان طلا را از آن خود کرد. نمایندگان قزاقستان با زمان یک دقیقه و ۴۸ ثانیه و ۱۴۰ صدم ثانیه نایبقهرمان شدند و قایقرانان ازبکستان نیز با زمان یک دقیقه و ۴۹ ثانیه و ۵۸۵ صدم ثانیه مدال برنز را به گردن آویختند.
همچنین تیمهای کره جنوبی، اندونزی، سنگاپور و تایلند بهترتیب جایگاههای چهارم و ششم تا هشتم را کسب کردند.