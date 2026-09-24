دژ زیرزمینی روستای نیگ قائنات در خراسان جنوبی با بیش از ۷۰۰ سال قدمت در حال مرمت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - در دل کوهستان و در میان تپه‌های رسوبی روستای نیگ قائنات یکی از بزرگترین و طولانی‌ترین دژ‌های زیرزمینی شرق کشور قرار دارد.

دژی با قدمت ۷۰۰ ساله که این روز‌ها فصل جدیدی از مرمت و ساماندهی آن آغاز شده است.

عباس زاده رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان قائنات گفت: در این مرحله، حدود ۲۵۰ متر از دژ بازگشایی شده و آواربرداری بیش از ۴۰ فضای دست‌کند به پایان رسیده است. 

او افزود: تثبیت بخشی از فضا‌ها و ایمن‌سازی مسیر‌ها نیز در دستور کار قرار دارد تا زمینه بازدید گردشگران فراهم شود.
 
این اثر تاریخی که به دوره ایلخانی و قرن هفتم و هشتم باز می‌گردد پناهگاهی امن در برابر مغول‌ها و نیرو‌های مهاجر بوده است.

شوکتیان کارشناس مرمت و احیاء بنا‌ها و بافت‌های تاریخی گفت: در زمان حضور مهاجمان مردم به این مکان‌ها در زیر بستر زمین پناه می‌بردند.

او افزود: ورودی‌ها مخفی بوده مشابه فضا‌هایی که در سراسر کشور داریم و همچنین فضا‌های سکونت آن و راه‌های دسترسی کاملاً مخفی بوده است.

با اقداماتی که در این فصل از مرمت دژ انجام می‌شود انتظار می‌رود بازدیدکنندگان و گردشگران از سراسر کشور بتوانند در پایان سال یا اوایل سال آینده از این دژ دیدن کنند.

دژ زیرزمینی نیگ به شماره ۸۹۶۲ و در سال ۸۲ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده و انتظار می‌رود با عملیات مرمت و ایمن‌سازی این دژ به طور کامل مورد بازدید عموم قرار بگیرد.

برچسب ها: میراث فرهنگی ، ثبت ملی
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